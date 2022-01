Hace algunas semanas Argentina vive una ola de contagios de covid, desde hace algunos días superó los 100 mil casos positivos de coronavirus y en las últimas 24 horas el número fue de 96.652, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. En este contexto de alta demanda de hisopados y cambios en los protocolos de casos estechos y confirmados, los usuarios de las redes sociales no pierden la oportunidad de contar su experiencia.

Así lo hizo una chica en Twitter, quien contó que acompañó a su novio a hisoparse porque presentaba síntomas y por azares de la vida fue sorprendida por una increíble coincidencia, que ni ella ni su pareja esperaban.

.

La joven identificada como Ailu -cuyo usuario es @ailu_susco- compartió con sus seguidores dicha experiencia. "Acompañé a mi novio a hisoparse, atrás cae la ex a hisoparse también. Yo sin síntomas. un fav y lo dejo", escribió la chica. La anécdota no pasó desapercibida por los usuarios de la red social del pajarito.

La anécdota que se viralizó en Twitter.

El tuit de Ailu se volvió viral. Hasta el momento acumuló más de 150 mil me gustas y más de 3 mil retuits. Además generó cientos de comentarios a favor y en contra, como así también los infaltables memes que le agregaron su cuota de humor a la situación.

"Para que estés tranqui, uno nunca deja de verse con el/la ex y mucho menos si cortaron hace menos de dos años", le respondió una de los usuarios, ante lo cual otra retrucó con "cualquiera. Yo con mi ex después de los cortes chau, no nos vimos. No me gusta repetir cosas que ya sé cómo terminan".

.

Otra de las respuestas que recibió el tuit viral fue: "¿Qué tiene que ver que caiga la ex a hisoparse también? Si te está haciendo el segundo mi reina, no te va a decir que lo acompañés porque de última va a saber que la ex también va a ir o ¿calculás que estos te burrean y se dejan de hablar con la mina? Trabajito fino hace el que la hace".

Mirá las respuestas más creativas al tuit viral

¿Ese novio y esa ex están acá con nosotros? pic.twitter.com/f8VrDsIKz7 — S a n t u ™ (@santucho_9) January 13, 2022

No, pero los hombres son así... Parece que nunca soltaron a la mamá. Trabajé en un local de ropa masculina y la cantidad de hombres que no saben su talle es increíble... Además los acompaña siempre la mujer y ella es la que te pide las cosas jaja y lo manda al probador — Ophelia (@thenewarabella) January 13, 2022

JAJAJAJAJAJAJAJ FLACO ME HICISTE EL DIA — lulaa~ (@carnavaldvida) January 13, 2022

Apoyo la moción de la desconocida — Ariiel (@ArielSkanline) January 13, 2022