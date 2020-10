Anh Tran Tan es un vietnamita que se volvió una estrella en TikTok por generar un contenido muy particular: no hacer nada frente a la cámara.

El hombr ha conseguido obtener más de 500.000 seguidores con sus publicaciones en las que se graba mirando a la cámara con música de fondo y sin hacer absolutamente nada.

Aunque Anh Tran Tan no tiene gran cantidad de contenido en su perfil, de hecho no cuenta ni con biografía, tiene casi 8 millones de 'me gusta' en alguno de sus posts.

Según hace ver el triunfo de este vietnamita en redes, parece que la cotidianidad y todo aquello alejado de lo extravagante puede también convertirse en un éxito en internet.

.

No es la primera vez que sucede algo así con videos de este estilo. En julio, el YouTuber indonesio Muhammad Didit publicó un video de sí mismo sin hacer nada más que mirar a la cámara durante más de dos horas.

Aunque no es casualidad que este tipo de videos se corvientan en virales en países de esa región. De acuerdo a los datos, TikTok es la aplicación estrella en el sudeste asiatico. Ya se ha descargado cientos de millones de veces en una región con una población total de más de 630 millones, la mitad de ellos menores de 30 años.

En una presentación interna de ByteDance, dueña de la plataforma, revisada por Reuters mostró que el año pasado TikTok tenía 43,5 millones de usuarios activos mensuales en Indonesia, Vietnam, Tailandia y Malasia, con la mayoría mujeres, los mayores consumidores online de la región.

La aplicación creció asombrosamente rápido en los últimos meses, ya que los cierres aplicados en toda la región para abordar la pandemia de coronavirus obligaron a las personas a quedarse en casa.

.