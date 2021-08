El prontuario de Mauro Icardi no es el mejor de todos y puede que después de la famosa historia, más de un futbolista quiera cuidar sus espaldas. En las últimas horas, tembló el planeta cuando un periodista deportivo de Perú, Maxi Mendaña, sacó a la luz que el marido de Wanda Nara le había pueso like a una foto de Antonela Roccuzo publicada el 3 de agosto. Esto desató una ola de memes en las redes sociales.

En cuestión de segundos saltaron usuarios de todo el mundo a advertirle a Lionel Messi que esté alerta. De hecho, desde que empezaron a circular las posibilidades de que La Pulga firme con el PSG, llovieron los memes que recordaban el pasado de Mauro Icardi, también integrante de la entidad parisina. Y lo que todos temían, pasó. "Esto va a terminar mal", escribió en su cuenta de Twitter el periodista, donde mostró la foto de Antonela y el like sospechoso del futbolista.

Como era de esperarse, la picardía de los internautas que dieron rienda suelta al humor no tardó en llegar. Si bien hubo dudas sobre la veracidad del "like", los comentarios no se hicieron desear. El gesto, que en otro momento no hubiera sido tenido en cuenta, hoy, en medio del revuelo que causó la llegada de Messi al PSG generó una catarata de comentarios en la prensa del corazón y en las redes sociales. "Si Maxi López entra al PSG ya sale cuarteto directo", expresó un usuario, en medio de las miles de humoradas.

Las repercusiones del like incluso llegaron a la Argentina, donde varios programas de televisión le dedicaron un amplio espacio. En "Polémica en el bar", el talk show de América, tanto el conductor, Mariano Iúdica, como los panelistas del día, Flavio Azaro, Coco Sily, Chiche Gelblung y hasta Gladys "La Bomba" Tucumana tejieron teorías sobre las intenciones de Icardi al "likear" la foto a pura risa y chistes.

Lo primero que hará Messi es decir que vendan a Icardi xd — Daniel Montes Ferreyra (@FerreyraMontes) August 10, 2021

Sin embargo, horas después se supo la verdad y las teorías conspirativas quedaron anuladas. El famoso like de Icardi no había sido real sino una intervención maliciosa en el posteo de Instagram viralizado en las redes sociales. Era una imagen alterada, un clásico en el planeta digital que casi infarta a más de uno.

Icardi en estos momentos ! pic.twitter.com/Js3mBMpIXv — Ed Carrusca (@carrusca_ed) August 10, 2021

La reacción de Antonela Roccuzzo

En medio del escándalo que despertó el falso “me gusta” de Mauro Icardi, la rosarina lo único que hizo fue sorprender al agregar a sus contactos a Wanda Nara.

El tema despertó el debate en distintos medios donde analizaron los seguidores de cada mujer y vieron que Wanda había empezado a seguir a Antonela, pero no fue un gesto recíproco hasta este martes, cuando recién en medio de la polémica, la esposa de Messi decidió devolverle el favor ¿Sospechoso?

Mira la foto y los mejores memes

Esto no va a terminar bien… pic.twitter.com/vJgwvxvurA — Maxi Mendaña (@maximend92) August 10, 2021

MIREN LOS COMENTARIOS QUE LE DEJARON A ICARDI SOBRE ANTONELLA pic.twitter.com/8buD5ibgPl — Cris (@Cris_4288) August 11, 2021

La cara de Messi cuando organice el asado con los pibes del PSG y vea que Icardi se le queda viendo a Antonella



�������� pic.twitter.com/bLWAojwqTq — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) August 11, 2021

Wanda: amor q hacés?

Icardi: Hola Antonella! pic.twitter.com/x8DtoFWhcd — Natalia Rios (@Natalia62257530) August 12, 2021

