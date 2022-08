Cada día se conocen nuevas anécdotas en Twitter, que no tardan en volverse viral. Esta vez, fue un padre quien capturó la atención de miles de usuarios tras darle una excelente lección a su hijo, luego de que el joven rechazara una Nintendo por un insólito detalle ¿Cuál fue el “castigo” que estalló en las redes sociales?

El hecho sucedió en Madrid, España. Un hombre buscaba el regalo perfecto para su hijo, pero cuando parecía que todo iba bien y la compra estaba pronta a concretarse, un percance frenó la sorpresa. Sin embargo, más que provocar la adhesión de su familiar, él le dio una gran enseñanza.

“Estaba vendiendo en Wallapop una Nintendo Switch color coral y me duelen las manos de aplaudir a este padre”, publicó Alejandro Shepherd, el vendedor español de 25 años, quien compartió la anécdota a través de su cuenta personal de Twitter. Allí, adjunto la conversación que fue furor en la plataforma.

Cuando el joven le consultó qué día podía pasar a buscar la consola portátil, el padre reveló el motivo por el cual daba marcha atrás a la compra: "Perdona Alejandro. El niño dice que no la quiere rosa porque es de chicas. Así que le voy a castigar sin comprarle ninguna".

La aplaudida lección de un padre a su hijo.

Mientras que el vendedor no dudó en avalar la lección del hombre. "Es lo mejor que puedes hacer, bravo por ti y por la educación tan buena que le estás dando", sostuvo, en el chat que generó una ola de opiniones diversas en las redes sociales.





Las diferentes reacciones en redes

La venta fallida del madrileño logró alcanzar una alta repercusión, donde superó los 3 mil retweets y 34 mil me gustas en Twitter. En seguida, comenzaron a llegar centenares de comentarios acerca de si estaba bien o no el “castigo” que aplicó el papá.

“Nada va a cambiar si seguimos permitiendo que nuestros niños le hagan daño a otros por un color, el mayor cambio se hace normalizando un niño con rosa y una niña con azul, recordad que los niños son reflejos de sus padres”, respondió @ludecristal, ante la variedad de comentarios juzgando la lección.

Mientras que otros usuarios como @EraKoffing consideraron que no estaba siendo “considerado” con el hijo: “Padre castiga a hijo porque quiere que le hagan bullying al niño y el niño, por lo que sea, prefiere seguir siendo un niño al que no señalen en el cole. Next enseñanza: mandar al niño con falda al cole no le hace crecer sin prejuicios, le hace ser foco de ellos”.

Sin embargo, otra usuaria le remarcó: “A lo mejor habría que enseñar a los niños que no está bien insultar a otro porque traiga algo rosa... La solución no es apuntarles al fútbol, sino educar, para que puedan hacer lo que les gusta sin miedo a ser insultados”.