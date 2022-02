La clases presenciales se habían puesto en discusión tras la ola de coronavirus. Ahora, el Gobierno salió a aconsejar el uso de tapabocas y barbijos quirúrgicos, de mayor calidad, para enfrentar mejor el Covid-19. Previo a eso, las clases virtuales y a distancia continúan en muchas escuelas y universidades de todo el país, ya sea por prevención o porque, simplemente, esa institución decidió dar determinada materia de manera íntegramente virtual.

En tanto, en Twitter, una usuaria contó cómo su novio se había puesto triste, luego de que todos sus alumnos faltaran a la clase virtual y que no se había dado cuenta de un curioso detalle que explicaba el "faltazo".

La usuaria "bbita" (@veveverdi) publicó el tuit viral, que rápidamente alcanzó 220 mil "me gusta", 1400 tuits citados y 5700 retuits. En la descripción de su posteo escribió: "Mi novio estaba triste en la mañana porque nadie se conectó a su clase de 9 am en su primer día como maestro".

Tras dejar un gran espacio en blanco, terminada la frase anterior, la joven usuaria develó el curioso error que había cometido su pareja, el cual solo hizo mostrar toda su torpeza. "La clase era a las 11 am", remató la mujer en su tuit.

Como era de esperarse, cientos de usuarios no fueron ajenos a lo sucedido y decidieron comentar esta insólita situación que le ocurrió a este profesor.

Uno de los usuarios decidió comparar el tuit con otro publicado hace dos años, cuando un profesor que había cancelado su clase para ver con sus alumnos la película de Bob Esponja.

"Me recuerda una vez en la primaria mi papá me llevó a la escuela un lunes, pero no había ido viernes y no sabía nada, llegue estaba abierta la escuela, pero ¡no había nadie! Me puse a llorar y salí. Lo bueno que aún estaba mi papá afuera. Mi mamá lo regaño", comentó otra usuaria.

Otro usuario contó su propia anécdota al respecto: "Jajajajajaja Me sentí como él en mi primer día de trabajo cuando llegue bien puntual y no había nadie mi hora de entrada era a las 7 y según yo se me hizo tarde, no vi ni el reloj, salí corriendo y resultó que llegue a las 5 am".

"Casi empiezo a maldecir a todos los estudiantes, hasta que leí el final del tuit", comentó otra persona, mientras que la autora del tuit original le respondió: "Jaja, yo sí les dije de groserías, la verdad. Una disculpa".