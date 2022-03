El usuario @lautarisco publicó en su cuenta de la red Twitter el extraño momento que vivió con una chica que trabaja con él cuando esta le pregunto si la aplicación de citas, Grindr, era un sitio de deportes. Los comentarios sobre el caso llovieron en la red social del pajarito y no tardo en volverse viral.

Actualmente, existen distintas apps para conocer personas. Sus ventajas, como la sencillez y fácil uso, hacen que cada vez más jóvenes y adultos, decidan hacerse un perfil en ellas. Se dio a conocer que los individuos que más utilizan estas plataformas son aquellas que tienen entre 18 y 25 años, es decir, la reconocida Generación Z.

.

Grindr es una red geosocial y una aplicación de citas en línea destinada a hombres gays y bisexuales. Desde la página se les permite localizarse y comunicarse con otros iguales. Además, muestra en forma de mosaico las fotografías de los usuarios, y permite ver su cercanía geográfica y el perfil del mismo.

La plataforma fue creada por el israelí Joel Simkhai en marzo del 2009 y solo estaba disponible para el iPhone 3G. Al pasar de los años, la app se fue acondicionando para distintos tipos de dispositivos móviles y de escritorio. Según se informó para noviembre de 2020, se registraron solamente más de 152.600 descargas del sitio de citas destinadas a la comunidad gay, bi, trans y queer en América Latina.

.

Inspirándose en el resumen anual "Wrapped" de Spotify, la aplicación difundió los aspectos destacados de 2021. En este informe, se destaca que Argentina está en el "Top" de país con más porcentaje de perfiles "activos" del mundo gay, esto quiere decir que el país escaló mucho en el rubro en relación con los años anteriores.

@lautarisco comentó en Twitter que paso un incómodo momento cuando una compañera de trabajo le pregunto si "Grindr era una aplicación de fútbol", la duda de la joven provenía porque su hermano tenía la app y la usaba mucho.

Una vez una compañera de laburo me preguntó si Grindr era una aplicación de fútbol porque el hermano también la tenía pic.twitter.com/lr6Ncj0IXl — Lautarisco (@lautarisco) March 6, 2022

El usuario continuo la anécdota con una foto que dice "silencio gay", ya que representaba la cara que puso el ante semejante pregunta. Ante la duda de muchos usuarios, el joven dueño de la cuenta, explicó que le dijo a su compañera que si era una aplicación de deportes para que no se sintiera mal.

Rápidamente, el twitt se hizo viral y decenas de usuarios dieron su parecer del hecho. "¿Pero qué es solo de Gays? Me hizo acordar que una amiga judía me contó que existía un Tinder solo para judíos", preguntó un joven. Mientras que otro hombre respondió, "Grindr es sponsor de un club de rugby francés y puso el logo en el culo de los jugadores. Ah, pero todos uds dicen que el rugby es de asesinos violentos y psicópatas, no entiendo..."

Obvio que si, por ahí arreglamos para jugar con las pelotas — Lautarisco (@lautarisco) March 6, 2022

"Me paso con un amigo mío, la primera vez que la vi, pensé que era una app relacionada con la marihuana", contó un chico. " Yo conocí Grindr porque ahí vendían drog4s jajaja", dijo una joven.

.

Como todo lo que se hace viral, no faltaron los memes que retrataron la reacción de Lautaro y su compañera de trabajo.