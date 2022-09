Una joven registró un episodio asqueroso en plena cafetería y lo reveló en su cuenta de TikTok. El momento ocurrió en una sucursal de una famosa cadena de cafeterías y los usuarios de las redes sociales lo hicieron viral muy rápido. Mirá el polémico video que sorprendió a todo el mundo.

Esta clienta demostró con el breve video que una pausa para tomar un café puede convertirse en una experiencia más que desagradable. Se trata de un caso que sucedió dentro de un local de una famosa marca.

El TikTok viral del insecto arriba de una máquina de café del local.

Además, otro dato que llamó la atención de los que vieron el repugnante momento es que fue en Cancún, una de las ciudades más populares de México.

Esta persona perdió todas las ganas de consumir su pedido luego de ver que en la máquina de café había un desagradable visitante: un insecto enorme.

La insólita anécdota se hizo viral en TikTok y en el resto de las redes sociales. En la plataforma de los videos, este clip superó las 5 millones de reproducciones y los 300 mil “likes”.

Una "cuca" en la máquina de café

Sin dudas, esta joven nunca se imaginó que una calurosa jornada podría traer consecuencias indeseadas, como la llegada de visitantes típicos de estos climas tropicales: las cucarachas.

Es uno de los insectos que generan mayor rechazo y a veces miedo en una gran cantidad de gente.

Mientras esperaba su pedido, la clienta de la famosa sucursal observó la cucaracha que paseaba por el lugar del barista y rápidamente prendió su teléfono para grabarlo.

Allí filmó el instante preciso en que el insecto trepaba sobre la máquina de café. Justo en el mismo momento, un empleado del local también vio a la cucaracha y la agarró con una servilleta.

Las reacciones al viral repugnante de TikTok

Tras registrar el hecho, la piba @karlamoralesj lo compartió en su cuenta de TikTok y cosechó todo tipo de comentarios de más de cinco millones de usuarios. Como era de esperarse, la mayoría expresó su asco por el momento.

“Me muero”, es una de las respuestas más repetidas entre los comentarios, otros se mostraron muy sorprendidos y unos pocos no creyeron lo que había pasado.

“No me impresiona que haya cucarachas, me impresiona cómo la agarra con la mano y una servilleta”, apuntó un tiktokero, mientras otro internauta agregó: “La tranquilidad con que la agarra solo significa que no es la primera vez”.

Una tiktokera confesó: “Ya sabemos que en todas partes hay, pero me gusta pensar que no”. “Ahora su café de $90 incluye extra proteína”, bromeó uno de los más chistosos de la plataforma.