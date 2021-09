Desde que inició la pandemia de coronavirus (Covid-19) las actividades y rutinas de millones de personas tuvieron que adaptarse a la virtualidad para evitar la propagación del virus que ya le costó la vida a más de 4.55 millones de personas en el mundo, mientras que en Argentina se registran hasta la fecha 113.402 decesos. En las últimas 24 horas se contabilizaron en el país 930 casos positivos de Covid, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Este último año y medio la virtualidad ganó terreno, muchas actividades como el trabajo o estudiar se adaptaron a ella. Así el home office se volivó parte de la rutina y las cursadas no presenciales se sostuvieron mediante videollamadas con herramientas como Google Meet, Zoom, Classroom, transmisiones en vivo de Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp, fueron algunas de las opciones que docentes y maestros utilizaron para desarrollar las actividades educativas.

En el caso de la Facultad, los estudiantes adaptaron sus carreras a la virtualidad y tuvieron que continuar con sus actividades y por supuesto que los trabajos prácticos grupales no quedaron exceptos de la pandemia de covid. Esta actividad es una de las que más cansancio y quejas despierta en la comunidad universitaria porque en ocasiones tocar hacer grupo con compañeros que no conocen.

Si ya ponerse de acuerdo con desconocidos en cursadas presenciales es complicado, en la virtualidad no podía ser menos. En los últimos días circuló en Twitter una imagen en el que un grupo facultativo mandó al frente a una compañera que no aportó su parte al trabajo práctico que debía ser entregado.

"Integrante que no aportó al trabajo: Roxana Monserrate. Adjuntamos evidencia de que se fue a poner keratina al cabello en el centro", dice el texto que se encuentra en la carátula del trabajo práctico junto a una foto de la joven que se encuentra en la peluquería. Según se ve en la imagen, los estudiantes forman parte de la Universidad de Guayaquil, Ecuador.

Si bien esta imagen es un meme que suele verse en redes sociales como Facebook, despertó la reacción de otros usuarios de la red social del pajarito que contaron su experiencia de trabajar en grupo para la Facultad.

MAN pic.twitter.com/4FLKEWjT5R — noya | VIENDO TOKYO REV (@sunacatz) September 11, 2021

"Una vez pasó algo así en mi curso. Un chico se quejó de que la chica de su grupo no hizo nada y que cuando vio sus estados, la vio en una fiesta, o sea, entiendoque ella no hizo, pero decir que estaba en una fiesta frente al profe y todos no da", expresó un usuario.