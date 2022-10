Hay muchas personas que consideran a sus mascotas como un miembro más de su familia y están dispuestos hacer lo que esté a su alcance para que estén contentos. En ese sentido, una familia le festejó el cumpleaños a su perrito y la increíble reacción del can se viralizó en las redes. El video generó un sinfín de comentarios.

Este increíble festejo fue compartido en Twitter por el usuario @AlexaGomezDos. En el clip, se puede ver a la perrita, de raza Golden Retrevier, sentada en la mesa junto a los demás integrantes de la familia, quienes le cantaban el clásico "Feliz cumpleaños".

El can aparece en primer plano de la escena y se observa que estaba muy emocionado por su cumpleaños y que no paraba de moverse en ningún momento, mientras las personas a su alrededor quedaron sorprendidos ante la efusiva y alegre reacción de su mascota.

El vídeo se viralizó rápidamente en la red social del pajarito y el usuario que lo compartió no dudó en dejar su propia sensación sobre este desopilante festejo. "Te amo perrito que se alegra por festejar su cumpleaños", aseguró el internauta en la descripción de la publicación.

El tuit del festejo de cumpleaños del golden obtuvo más 4, 3 millones de reproducciones, más de 300 mil me gusta, 37 mil retuits y centenares de comentarios de los usuarios que en su mayoría estaban emocionados y felices al ver la reacción del perro.

Sin embargo, tras la viralización de la publicación, la usuaria @CatalinaRomag respondió que en realidad no se trataba del cumpleaños de su perrito, sino que era el de su mamá, la señora aparece junto al can y al final de la grabación lo abraza. "No era el cumple del gordo ajajaja le está cantando a mi mamá". reconoció la joven.

"Es hermoso disfrutar esos momentos y si tus amigos o familia participan ya es fiesta jajajaja", "Me puse a llorar jajaja. Dios, es muy hermoso", "No puedo con tanto amor y ternura", "Que hermosos son los golden", "Necesito uno así", fueron solo algunos de los comentarios de los internautas a este insólito viral de Twitter.

En tanto, también se hicieron presentes los comentarios de algunos usuarios que consideran que no es "prudente" festejarle el cumpleaños a las mascotas. "El perro no entiende lo que es un cumpleaños", comentó una personas. En tanto, hubo usuarios que compartieron imágenes de las fiestas que le organizaron a sus propias mascotas.