Una particular situación vivió una influencer de México, quien realizó un video de TikTok en broma y resultó teniendo una particular revelación sobre una visita que había hecho a un restaurante tiempo atrás, en el día de su cumpleaños. La misma, se volvió viral.

Todo comenzó a partir de una serie de denuncias que se realizaron contra el restaurante Sonora Grill. La influencer Herly, en el marco de esta situación, se sumó a los reclamos contra el lugar por presuntos actos discriminatorios.

Por ello, decidió subir un video a su cuenta de TikTok. “Como cuando llegas a un restaurante de Polanco y te sientan en la zona ‘Mousset’ porque no eres güera”, puso en la descripción del vídeo la famosa, en tanto, en el vídeo a Herly se le puede ver con un billete de 500 en la mano y poco a poco se pone triste.

Si bien este video tenía un fin particular, la repercusión que generó hizo llevar la historia completamente para otro lado. El vídeo comenzó a viralizarse rápidamente en la red social, pero eso no fue lo que llamó la atención, sino más bien el comentario de una de sus seguidoras, quién le dijo que en una ocasión le pidieron que la escondiera.

Ayer hice un video de broma del “restaurante de Polanco” y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mi en uno por mi color de cabello extravagante y me quede así ������ ALV — Herly RG (@herly_rg) August 4, 2022

“Bebé, yo trabajaba de hostess en Mochomos y te recibí el día de tu cumpleaños. Me estaban indicando que te escondiera. Me enojé mucho y me valió”, escribió la seguidora. Este comentario al momento cuenta con poco más de 2 mil reacciones y también llamó la atención de la creadora de contenido, quien le preguntó el porqué.

La joven le respondió que esto es una práctica común en el restaurante y aunque en aquella ocasión el motivo fue el color de su cabello, el gerente hacía la misma petición con chicas que iban muy “destapadas”.

El mensaje escrito por una seguidora (Twitter).

“Muchas veces era por el color de cabello, cuando van chicas muy destapadas también nos piden esconderlas”, señaló la empleada del restaurante, algo que causó conmoción en las redes y trajo más respuestas de los usuarios.

Más tarde en su cuenta de Twitter, Herly contó lo sucedió, externando que ella no lo podía creer. “Ayer hice un video de broma del “restaurante de Polanco” y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais, me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mí en uno por mi color de cabello extravagante y me quedé así”, compartió la influencer.