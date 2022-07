El amor por una mascota alcanza niveles insospechados. Muchas veces puesto a la par de un familiar, o quizás más, el cariño de una persona para con su perro, gato o cualquier animal que uno considere parte de su hogar, es verdaderamente incalculable.

Por este motivo y tantos otros, la historia de Laura Miranda se hizo viral en las redes sociales. ¿Qué pasó? Floki, su perrito, se escapó y ella emprendió una búsqueda desesperada para encontrarla.

La joven, a través de una publicación en Facebook, ofreció una recompensa de $25.000 para quien brindara datos sobre su paradero. “Así te adopté, de bebé. Tenías moquillo y nadie sabía si ibas a poder salvarte. Te abandonaron siendo tan chiquito y vos llegaste a mi vida en plena pandemia, cuando todo se caía a pedazos”, comentó en el posteo.

Laura con su perrito Floki

“Por un error mío, hoy no te tengo en mis brazos. Ayer, cuando me pidieron por favor para que seas donante de sangre para una perrita que estaba muy mal, yo te entregué con toda la confianza del mundo, porque realmente no podía acompañarte. Algo en mi corazón me decía que no te vayas, pero algo también me decía que ayude. Te llevó una persona en la que yo confiaba porque conocía desde hace años, pero a esa persona no le importó”, relató la joven.

Sobre lo ocurrido, precisó que al perro lo “chocaron”, salió “corriendo, asustado”, y que lloraba “mientras corría por las vías”. “Solo espero que hayas podido pasar bien la noche, que hayas hecho un huequito en la tierra para que no sientas frío, que alguien te haya ofrecido comida y agua porque debes estar cansado”, agregó.

Floki se perdió en Salta

“Quiero encontrarte, así sea que estés vivo o muerto, pero saber dónde estás y no quedarme con la incertidumbre. Espero volver a verte Floki, porque sos un perrito muy especial para mi corazón. Te amo y te extraño como a nadie, quiero que sepas no te dejo de buscar y que me sientas cerquita en cada persona que pueda hacerte algún mimito en la cabeza”, completaba el conmovedor relato.

Finalmente, la joven precisaba que se trataba de un “machito castrado” que se lo reconocía “muy fácil por sus ojos celestes”. “Se asustó anoche a las 20:45 en la veterinaria, en Zuviría al 1100, y corrió para las vías. Puede estar en cualquier lado”, añadió.

El posteo se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde alcanzó casi las mil compartidas y los 500 comentarios solo en la publicación inicial, la cual además se replicó en diferentes cuentas no solo de usuarios sino también de veterinarias, refugios y ONGs.

El desenlace de la historia viral: ¿Qué pasó con Floki?

Laura vivió algunos días bañados en angustia e incertidumbre sobre el paradero de su compañero. La viralización de la noticia colaboró a la búsqueda y, gracias a la ayuda de todos los vecinos, el momento tan esperado llegó.

El encuentro más esperado

“¡Final feliz, apareció Floki!”, fue el ansiado posteo que llegó por parte de la organización ProtAni Salta, dedicada al cuidado de los animales, la cual comentó que un remisero llamado Pablo fue quien se vistió de héroe. “Lo vio y lo alzó. Ya está con su dueña”, completaron.

Y las imágenes hablan por si solas: el abrazo entre Laura y Floki llegó. Con sus distintivos ojos celestes, el can se reencontró con su dueña y esta historia tuvo un final feliz.