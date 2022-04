A través de su cuenta de Twitter, una maestra contó el desagradable momento que vivió en una de sus más recientes clases con alumnos de primaria cuando realizó una pregunta pedagógica y recibió una inesperada y paralizante respuesta.

Agus Villalba, como se identifica la usuaria en su perfil, relató el jueves pasado su terrible experiencia en su red social y se volvió uno de los contenidos más virales del día, con más de 91.000 “me gusta” y numerosas reacciones de otros internautas.

En su publicación, la presunta docente de Lengua indicó que la clase tenía que ver con verbos y sustantivos, por lo cual le preguntó a una de sus alumnas: “¿’Mamá’, es sustantivo?'", explicó. Pero señaló que la contestación de la nena la tomó por sorpresa y la dejó helada.

.

Cabe recordar que los sustantivos son categorías gramaticales que se usan para nombrar cosas, y que se clasifican en propios y comunes. Dentro de estos últimos, hay una subclasificación: abstractos y concretos, siendo el último aquellas cosas y objetos que pueden ser percibidas por alguno de los sentidos.

Entonces, Villalba expresó: “A lo que me contesta: ‘No, porque mi mamá MURIÓ’” (Sic), y siguió: “En ese mini segundo mi corazón se rompió y entró en paro”, describió la maestra, lamentada por haber reflotado un tema tan sensible para la nena.

No obstante, al final de su posteo, aclara que la alumna se empezó a reír segundos después y remató su respuesta: “¡Mentira, seño! Te la creíste. Era chiste, sí se puede ver y tocar…”, concluyó la nena.

.

En un comentario posterior, tras confesar que casi se larga a llorar, Agustina disparó con letras mayúsculas: “¡Qué bárbaro! ¡Cuánta maldad entra en un frasco chico!”, reflexionó, divertida.

Le digo a una nena, mamá es un sustantivo? Se puede ver y tocar? A lo que me contesta no porque mi mamá MURIO. en ese mini segundo dónde mi corazón se rompió y entro en paro me tiró riéndose MENTIRA SEÑO TE LA CREISTE ERA CHISTE SI SE PUEDE VER Y TOCAR — Agus Villalba (@agusvillalba186) March 31, 2022

Sus seguidores y otros miles de usuarios aprovecharon su posteo para bromear con chistes y memes en la caja de comentarios. Algunos contaron anécdotas similares con sus propios parientes pequeños o alumnos de otras instituciones.

Otros la cuestionaron por su metodología: "La falla está en el criterio elegido para explicar la definición. Que algo se pueda ver y tocar no es condición necesaria para que sea un sustantivo porque existen muchos que no son tangibles o visibles y no solo los abstractos (estrellas, bacterias, etc). Hay que explicarlo de otro modo".

"Cuatro años de profesorado y siguen usando los mismos ejemplos que hace 50 años, un poco de creatividad, che", arremetieron, por otro lado.