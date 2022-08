La maestra de primaria publicó en su cuenta de TikTok un video burlándose de sus compañeros de trabajo que llegaban temprano al colegio y también autodelato sus verdaderos motivos por los que siempre entraba tarde a clase. La mujer jamás imaginó ser descubierta, pero la publicación llegó a uno de los profesores, quien no dudo en entregarla ante los directivos del establecimiento educativo, que tomaron la decisión de sacarla de su cargo.

No hay dudas que una de las reglas máximas de internet es tener cuidado con lo que subís en las redes sociales porque te pueden jugar una mala pasa en el momento que menos esperabas. Debido a la masividad que tienen las aplicaciones, es muy fácil que una historia comience a circular y se haga viral. A lo largo de los años, muchas personas que se creían "vivas" fueron descubiertas infraganti y se han quedado sin pareja y hasta sin trabajo.





La mentira tiene patas cortas

En esta historia tan particular, Nicole Johnson término con su carrera laboran con solo 10 segundos de imagen. La seño subió a su TikTok un polémico video en donde se la ve tomando una malteada en una reconocida tiene da cafés, cuando en realidad tenía que estar dando clases en la escuela. Los hechos traspasaron la pantalla, la mujer fue descubierta y la delataron con los jefes.

La maestra tiene 30 años y es madre soltera, por este motivo había dicho que no podía llegar temprano al establecimiento educativo. Los directivos del colegio entendieron su situación por la que estaba atravesando y le permitieron comenzar su jornada laboral más tarde. Durante un buen tiempo, la mujer sostuvo que estaba imposibilitada de hacer su horario completo, pero un día se autodelato.



Hace algunas semanas, publico en su cuenta de TikTok un vídeo en donde bromeaba sobre los compañeros de trabajo y sus llegadas tarde. "Yo diciéndoles a mis compañeros de trabajo que no puedo llegar temprano porque tengo hijo, pero llego con un café de Starbucks todos los días". Asimismo, se la ve "beboteando" y haciendo caras con su vaso de bebida.

Unos días más tarde, las imágenes llegaron al celular de uno de los docentes que se sintió defraudado, pero que sobre todo se enfureció. El hombre no dudó en llevarle la evidencia a los jefes quienes la llamaron rápidamente para hablar al respecto. Desde el colegio consideraron que lo sucedido fue una completa falta a la ética de trabajo, compañerismo y aseguraron que no se cumplieron los protocolos escolares establecidos en la institución.



Luego de una suspensión temporaria de tres semanas, Nicole Johnson fue despedida del colegio. La profesora se reunió con el equipo de recursos humanos que le afirmaron que el TikTok fue catalogado como un insulto a sus colegas y a ella no le quedo otra que aceptar su culpa y los cargos.

Tras quedarse sin empleo, la seño volvió a subir distintos videos a la red social asiática y comentó “No pensé que me podrían despedir porque no pensé que fuera poco profesional. No es negativo. No es acoso. Literalmente, solo soy yo diciendo: No puedo llegar temprano al trabajo, pero tengo un Starbucks”.