Comer sashimi es una delicia para los amantes de la comida japonesa, pero si no está en buenas condiciones puede tener graves consecuencias. Una mujer de 25 años tuvo dolores de garganta durante cinco días, por lo que fue a un médico y allí descubrieron que lo que tenía no era ningún virus, sino algo más extraño: un gusano de casi cuatro centímetros alojado en las amígdalas.

Según publicó la revista The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, "el cuerpo del gusano era negro, de 38 milímetros de largo, un milímetro de ancho, y estaba mudando la cutícula externa". Al rastrear el origen del problema, los profesionales comprobaron que la paciente había tenido dolores durante cinco días, cada vez más intensos, y comenzaron tras haber comido sashimi, una comida típica japonesa que consiste en pescado o marisco crudo cortado en rodajas finas. En alguna de ellas estaba la larva del gusano que ingirió la paciente.

Según los médicos, los casos de gusanos que crecen en pacientes son cada vez más, debido a la popularidad del sushi y el sashimi en todo el mundo.