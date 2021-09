La convivencia en la pareja o el matrimonio no es algo tan fácil de alcanzar, sobre todo cuando la otra persona tiene ciertas costumbres o hábitos particulares que nos molestan hasta el hartazgo. El problema se agrava, sobre todo, si se trata de una cuestión de higiene personal. En ese sentido, una usuaria de Twitter publicó un posteo que se hizo viral, en el que explicaba que una amiga suya se separó por un accionar asqueroso que tenía su marido la slair del baño.

La publicación viral llegó hasta los 38 mil "me gusta" y casi 2000 mil retuits en la red social del pajarito. "Mi amiga estaba pensando en separarse hacía tiempo, pero la gota que rebalsó el vaso fue que vio que el marido después de mear, se limpiaba con la TOALLA DE MANOS", escribió la usuaria @lajoyadelafamilia2 en Twitter.

Como es de esperarse, cientos de usuarios comentaron el terrible y repugnante hábito de ese hombre a la salida del baño y dejaron en claro que la mujer hizo muy bien en divorciarse.

Algunos de los mejores comentarios sobre el hilo de Twitter viral: "Jajajaajajaja que mugriento. Excelente motivo. ¡Y sí, no es para menos! Que asqueroso"; "Eso amerita no solo divorcio, también un sillazo en la nuca. Que hdp"; "Na donde tenés el papel, o medís dos metros o ponés el papel en el suelo; "No puedo creer que en estos tiempos muchos hombres todavía sigan siendo tan mugrientos... Y después quieren que alguien les dé bolilla...", "Nunca terminás de conocer a la gente. Prefiero descubrir unos cuernos, te digo"; "El daño que me causó leer esto. No quiero que entre más nadie a mi baño".

Varias mujeres y hombres hicieron hincapié en la falta de enseñanza sobre limpieza personal e higiene. Además, los usuarios discutieron en el extenso hilo cuál es la forma correcta de higienizarse luego de ir al baño, al punto de platear qué método era conveniente utilizar, si papel higiénico, toalla personal, toallitas higiénicas o bidet, entre otras opciones.

Por otro lado, una persona opinó que esa falta de higienie se trata de una "patología mental" en los hombres. "Tantos hombres tienen patologías mentales al punto de no lavarse las manos des pues de cag... (o me...), limpiarse el cul... con la mano y pasarla por la pared, ¿¿secarse la transpiración con la toalla de manos (o limpiarse la nariz)?? Y te puedo seguir nombrando muchas más que he visto", dijo el usuario Martín Añasco. Luego la joven del tuit original le pidió, con emojis y a modo de broma, que no cuente más sobre los hábitos poco higiénicos de los hombres.

La usuaria @flor_cax contó una historia parecida a la original, la cual que obtuvo varios "me gusta" y otras reacciones: "En el trabajo de una amiga, echaron a un tipo por hacer eso. Se secaba el cul... con la de manos. No me acuerdo cómo lo descubrieron".

Si bien este tuit se volvió viral por contar lo asqueroso del comportamiento de un hombre, otro usuario aseguró que “la mayoría” hace sus necesidades en la pileta del baño “porque queda más cómodo y está a la altura”.