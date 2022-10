En las redes sociales se comparten todo tipo de videos y en diferentes situaciones que llegan a muchas personas. Aunque en la mayoría de los casos están hechos con el objetivo de hacer reír a otros, en otras ocasiones sirven de gran ayuda para quienes intentan resolver un problema.

Este último caso fue el de Claudia, que estaba mirando la televisión cuando, en un noticiero, compartieron un video viral. Al verlo, la mujer se impactó por un increíble motivo que la tenía preocupada hace meses.

Cuando vio el video, la mujer reconoció al hombre que aparecía. Se trataba de su esposo Antonio, que estaba desaparecido hace meses y que vive en la calle, en el barrio porteño de Recoleta. De esta inusual manera fue como conoció su paradero.

Al ver el video viral, por qué motivo la mujer se impactó

En el video se ve al hombre con dos bolsas en la mano. Un joven se acercó a él y, después de darle dinero para ayudarlo, Antonio rompió en llanto. Mientras hablaban, se dieron un abrazo que fue registrado por una persona que pasó caminando por el lugar.

El joven, llamado Marcos, contó que le ofreció 500 pesos y al principio no quiso aceptarlo. Era la primera vez que lo veía y notó que caminaba muy inclinado con sus bolsas. Cuando comenzaron a charlar, Antonio le dijo que estaba muy cansado y se quebró. Fue en ese momento que quiso abrazarlo, pero el hombre mostró resistencia: "Me dijo 'estoy sucio, tengo olor'", detalló el joven.

Al compartir la secuencia, se volvió viral en las redes sociales y llegó a la televisión. Su esposa, que lo buscaba desde el 7 de julio de este año, se enteró de que se encontraba en esa zona. "Se fue de casa, yo hice la denuncia hace dos meses y medio. Se le murió la mamá, entró en un pozo depresivo muy fuerte, se iba y venía de vuelta, daba señales de dónde estaba y después volvía", afirmó Claudia.

Aunque todavía no pudo encontrarlo, consideró que por lo menos sabe que está vivo y que se mueve por Recoleta, algo que le sirve de gran ayuda para cruzarse con él. "Para mí es una sorpresa su actitud, en el video lo vi desmejorado. Él es muy delgado, tiene 44 años y en el video parece una persona de 60. Me parece que él no entiende cómo terminó así", agregó la mujer.

"Creo que perdió la conciencia, porque no se acuerda que tiene una casa, una familia y un padre", expresó Claudia, quien además destacó que fueron sus cuñadas las que le avisaron que su marido estaba saliendo en la televisión.

Y finalizó: "Un día lo perdimos y no supe más nada. Puse su foto en las redes para ver si alguien lo había visto en La Matanza, en Zona Oeste y en Zona Sur. Hice la denuncia y me dijeron que lo habían visto, pero cuando fui ya no estaba más".