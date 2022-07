En el entretiempo del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional por la segunda fecha de la Liga Colombiana de Fútbol la “kiss cam” estaba apuntando hacia las parejas del público cuando, al fijarse sobre una de ellas, capturó un divertido momento que se volvió viral.

La “cámara de los besos” enfocó a un hombre y una mujer ubicados en las plateas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez para que se besaran mientras el resto de la audiencia los veía por las pantallas gigantes. Sin embargo, cuando la chica se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, tuvo una reacción muy sospechosa.

No solo no besó a su supuesta pareja, como es tradición, sino que se tapó la cara, se corrió hacia un costado y miró hacia otro lado, como si no quisiera que nadie la reconociera. Mientras tanto, el muchacho que la acompañaba se reía de la situación.

El video comenzó a circular en las redes rápidamente y dio inicio a una cadena de memes. En Twitter, varios usuarios compartieron las imágenes que acumulan miles de retweets y miles de “me gusta”.

La mayoría de los internautas la acusaron de estar allí “de trampa” con un hombre que no es su pareja y que por ello, tuvo esa reacción que no pasó desapercibida para nadie. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas fue identificado ni se pudo comprobar que la teoría de los usuarios fuera cierta.

La “kiss cam” capturó en más de una ocasión personas en estadios de todo el mundo que en vez de besarse normalmente, se ocultaron ante la posibilidad de que los reconozcan, una actitud que siempre despierta todo tipo de sospechas e impulsa la creatividad de los generadores de memes.