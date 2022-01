En las últimas horas, comenzó a circular un video en la red social Twitter de una nena chiquita que llevaba consigo a dos pequeños amiguitos. ¿De qué se trata? De una pequeña de nombre Jazmín, quien se hizo viral por sus dos particulares mascotas.

La niña ingresó a su casa desde el patio con dos sapos de gran tamaño. Con uno de estos anfibios en cada brazo fue registrada por sus padres. Con mirada pícara, y ante la atenta mirada de su mamá, los colocó adentro de su domicilio, ubicado en algún punto de la provincia de Corrientes.

"Me llega a salir una Jazmín y la pongo en adopción"; "Me mata como la estampa contra la silla -por el sapo- y sigue como si nada"; "Me infarté con solo verla"; "¿Sabes el susto que habrán tenido los sapos? Pobrecitos, un monstruo gigante los levanto y los trasladó en el aire", comentaron algunos de los navegantes de Twitter.

Mientras que otra de las usuarias recordó una anécdota de su infancia: "Con mis primas jugábamos con los sapos y les poníamos la ropa de las Barbies. Aunque no lo creas te reconocen. Los largábamos todas las noches y al otro día volvían".