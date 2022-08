El Mundial de Lanzamiento de Carretillas es una realidad. El mismo se realiza en Teruel, una ciudad de Aragón ubicada en España, y es una práctica insólita que se hizo viral en las redes por un video que se difundió en Twitter, en donde se ve que la carretilla de uno de los participantes cae sobre público.

Hace once años los vecinos del municipio de Cascante del Río crearon el Mundial de lanzamiento de Carretillas y desde aquel momento se celebra todos los años. Esta disciplina, consiste en que los participantes arrojen el objeto al grito de “¡Carretillo va!” para que luego se calcule quién logró la distancia más larga.

Pero este año ocurrió un hecho que casi termina en una catástrofe. José Javier Armero, secretario general, compartió un fragmento que, en principio, parece divertido, pero cuando se logra divisar a dónde se dirige la carretilla, genera terror entre los espectadores.

En el video se aprecia a un participante, del considerado deporte nacional en España, que hace el gesto técnico del lanzamiento de bala para arrojar su carretilla lo más lejos posible. Había algunos vecinos presentes que veían atentamente el tiro del lanzador, pero en vez de que la carretilla se fuera a lo largo de la calle, el objeto se desvió para el lugar del público, lo que causó un gran griterío entre la gente. “¿A quién le ha dado?”, preguntó una mujer ubicada cerca del filmador.

Afortunadamente, los vecinos lograron esquivar la carretilla y, al parecer, todos salieron ilesos de lo que pudo haber sido una catástrofe. Cuando el lanzador vió lo que había sucedido, se acercó corriendo al lugar para constatar que nadie se hubiera lastimado.

“Me ha llegado por varios grupos este vídeo del Campeonato del Mundo de lanzamiento de carretillas, en Cascante del Río, Teruel. No sé si es válido el lanzamiento o tendrá que repetirlo”, argumentó el secretario.

“Como medidor me gustaría aclarar que el lanzamiento se decretó nulo debido a que al desviarse lateralmente no es posible medirlo”, explicó Javier, quien se presentó como un juez del certamen.

El tuit trajo consigo muchas reacciones y comentarios acerca de la concientización de estas prácticas. “No hay mayor acto de patriotismo que revisar las tradiciones peligrosas o que no aportan unos valores actualizados. Eso le cae a alguien y lo deja tronchado. Esta vez solo tuvimos que lamentar la pérdida de un altavoz”, fue uno de los posteos.

Pero otros usuarios se tomaron el video en gracia y aportaron su cuota de humor: “No entiendo como no dominamos el universo”, “Madre mía, a este paso nos extinguiremos pronto”, “¿Qué dice el VAR? Yo por mi parte pienso que toca balón”, “Dudan entre pedir el VAR o un cura”, “Ya sabemos por qué Teruel no existe... con este tipo de entretenimientos se fueron auto exterminando”, “El año que viene se juega con carretillo nuevo. Ese me parece que se ha abollado”.