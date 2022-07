¡Qué problema las tareas escolares! Todos hemos pasado por la "difícil" etapa de hacer manualidades para el colegio, pero seguro nunca te salió tan mal como en esta historia. A través de Twitter, se hizo viral la historia de este joven, que vivió momentos sumamente desesperantes. En el video se puede ver la sucesión de todos los hechos y el final inesperado: el alumno de la máscara de yeso.

La maestra le pidió de tarea una máscara de yeso y... pic.twitter.com/U4TDtCQpth — Frank �� (@SERVCOMPUTACION) July 5, 2022

Todo comenzó cuando una profesora le pidió a los alumnos que realicen una máscara. Un chico, del cual no se conoce el nombre, se puso a hacer su tarea en el patio de su casa para no hacer lío con el yeso. Fue colocando poco a poco las distintas capas de producto y todo iba bien, sin embargo, un error de cálculos hizo que el pibe termine con el rostro duro por el intento de disfraz.

En el video se lo ve de rodillas frente de un balde con agua. Se mojó el antifaz, trato de removerlo una vez y no salió. Ante esto, repitió los pasos, pero no hubo cambio. Un poco desesperado, tiro con todas sus fuerzas, sin embargo, no dio resultado. La sorpresa fue tanta que incluso hasta las personas que lo acompañaban y lo estaba filmando, lo intento ayudar a liberarse.

En la escuela el día siguiente:

-Maestra:

A ver, ¿hicieron la máscara que les pedí?, ¿Cómo les fue?

-El niño: pic.twitter.com/XuRBvwC4FS — Frank �� (@SERVCOMPUTACION) July 5, 2022

Recientemente, una persona llamada @servcomputacion subió dichas imágenes a su cuenta con el nombre "La maestra le pidió de tarea una máscara de yeso y...". Rápidamente, se hizo viral y decenas de usuarios se rieron y dejaron graciosos comentarios en el posteo. Tampoco faltaron aquellos que escribieron consejos para tener en cuenta en estas inoportunas situaciones.

"Debió ponerse algún aceite antes de ponerse el yeso en la cara", escribió un hombre. "Se usa vaselina! Ese trabajo igual lo hizo mi esposa cuándo estudiaba y sin problema para retirarla", comentó otro señor. "Yo creo que alguien no siguió las indicaciones! ¡Alguien que me diga!", sostuvo una mujer. "Que intenso por no ponerse vaselina" explicó otra chica.

No se sabe cómo terminó la historia del alumno de máscara de yeso. Claramente, se pudo retirar el productor, pero le dijo una gran enseñanza y enojo. Según se dice en el corto filmado, el pibe quiere demandar a su profesora por haber enviado un trabajo tan complejo para la casa.

El hecho también generó debate acerca de la responsabilidad de cada uno de los actores del suceso. "¡Qué boludo! ¡La culpa no es de la profesora... sino de él hacer algo en su propio rostro!!, considero una joven. "Y ¿no se le ocurrió preguntar como se hace esa actividad o investigarlo antes de realizarlo?", pregunto otra usuaria.