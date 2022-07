Una streamer y creadora de contenido española compartió en Twitter la curiosa estrategia que utilizó un usuario de las redes sociales para conquistarla. BerriBuni, como se hace llamar, no dudó en compartirlo con sus seguidores y se volvió viral.

Todo empezó cuando la protagonista recibió un mensaje directo por Instagram. Un joven le advirtió que una cuenta le estaba robando sus fotos y se estaba haciendo pasar por ella. “¡Buenas! Oye, creo que hay una cuenta con fotos tuyas, no recuerdo el nombre porque al encararme me bloqueó, pero pude apuntar el número que había en la cuenta: 913302800”, decía el mensaje.

“Si lo buscas en Google creo que te dice a quién pertenece o te manda a la ubicación de la página. Para que lo busques si quieres”, agregó el joven. La streamer, que utiliza la plataforma estadounidense Twitch para transmitir en vivo, no dudó en buscar la cuenta.

Lo curioso fue que al buscar el número en Internet, se dio cuenta de que no pertenecía a ningún perfil de ninguna red social. En su lugar, era el código de ubicación del Museo Nacional del Prado, que se encuentra en la ciudad de Madrid, España. El objetivo del usuario era que ella entienda la referencia, es decir, le comunicaba que su belleza era digna de un museo.

“Bueno, me han enviado esto, por si os lo queréis apuntar” escribió la streamer en su cuenta personal de Twitter (@berribuni_) y agregó las capturas de pantalla que mostraban el mensaje que le llegó y a qué pertenece el número en realidad. La publicación ya cuenta con 571 retuits y 9249 "me gusta".

Bueno me han enviado esto por si os lo queréis apuntar pic.twitter.com/wbFx66FPtU — ゚✧ bibi ✧ ゚ (@berribuni_) July 27, 2022

Además, sus seguidores de Twitter le respondieron con humor que gracias a su publicación intentaron hacer lo mismo con otras personas. "No funciona, lo acabo de hacer a una chavala (chica) y no lo ha pillado (no se dio cuenta), se lo he tenido que explicar, he parecido retrasado", "No funciona, se lo he mandado a Kim Kardashian (la modelo estadounidense) y aún estoy esperando respuesta", fueron algunos de los comentarios.

Estallaron los memes en Twitter por la anécdota de la streamer

Los usuarios de la red social del pajarito también hicieron memes con la anécdota. "Debe haber un mensaje oculto en algún lado", "¡Anota eso!", "Más despacio, esto es oro", "Maravillosa jugada", dicen algunos.

Meme "Debe haber un mensaje oculto en algún lado" como respuesta al tuit viral.

Meme "¡Anota eso!" con Bob Esponja y Patricio, en referencia a tomar de referencia la estrategia del joven.

Meme "Más despacio, esto es oro", como respuesta al tuit de la streamer.

Meme "Maravillosa jugada", viral en las redes sociales.

Otros usuarios, en cambio, interpretaron lo que hizo el joven como algo que da "vergüenza ajena" y contaron situaciones similares que pasaron. "El otro día un chico me dijo que se estaban haciendo pasar por mí y me mandó la cuenta de Ferrero Rocher" (el chocolate), "Ojala se extingan los que mandan este tipo de mensajes", escribieron.