Una vez que las figuras presidenciales dejan la oficina suelen convertirse en grandes agentes del marketing, por lo que los productos que tengan su imagen pueden ser muy populares entre sus seguidores. Mauricio Macri, referente de la oposición y Juntos por el Cambio, fue "reconocido" con un artículo hecho en su honor.

Un usuario de Mercado Libre vende a través de esta plataforma unos mates personalizados, que imprimen y recrean la cara o la figura de muchos personajes. Desde Bob Esponja y Goku, pasando por Diego Maradona, Eva Perón, Batman, Marcelo Gallardo, Lionel Messi e incluso el mismísimo Alberto Fernández, se le puede solicitar cualquiera de estas figuras para luego llenarla con yerba y tomarse unos ricos mates.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y hasta Néstor Kirchner, todos tiene sus modelos propios.

Sin embargo, uno de los que más llamaron la atención fue precisamente el del ex presidente, cuyo modelo llegó a Twitter por los divertidos comentarios de los compradores en la publicación, que fueron los siguientes: “¿No se fuga la yerba?”; “Hola, no me deja pagar en dólares, ¿cómo hago para poder pagar?; “Lo agregué al carrito pero ahora me dice 'teléfono intervenido'... ¿Qué podrá ser?”; “Yo laburo en un juzgado, ¿lo puedo llevar a tribunales o no?”; “Hola, quería consultar si hacen envíos a Panamá y a Suiza”; “Buenas, ¿lo puedo pagar con un bono a 100 años? Gracias” y "¿No tenes de Patricia Bullrich para tomar vino?", fueron algunos de los comentarios más desopilantes.

El mate de Mauricio Macri generó furor en las redes sociales.

Por supuesto que el vendedor se armó de paciencia, seguramente la habrá reforzado con algún “tecito” de tilo y le respondió a cada uno con mucho respeto y cordura. Esta situación no fue exclusiva del mate del ex jefe de estado, ya que estas “chicanas” del estilo aparecieron por decenas en las publicaciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, por lo que hay material de sobre para reírse un rato. Ubicado en Bahí Blanca, este negocio vende el mate por $1.000 pesos.