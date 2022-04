Dicen que la venganza no es sana y que no soluciona los conflictos pero, paradójicamente, hay quienes piensan que en algunos casos es justa. Mediante un posteo de Twitter, una joven mendocina bajo el usuario @chausofi contó una particular situación que vivió al querer alquilar un inmueble en Chile para unas vacaciones familiares. El diálogo que mantuvo con la propietaria, se volvió viral.

En su cuenta en la red social, la chica publicó una captura de pantalla con la conversación que mantuvo con la mujer, quien ante la consulta de la interesada en la propiedad, le respondió: “No arriendo a argentinos”, a los que ella le contestó: “Buenos, hubieses empezado por ahí. Gracias igual”.

.

En ese momento, la chica decidió retirarse de la jugada y no tomar ningún tipo de represalia, aún sabiendo que su momento ideal llegaría: Chile no clasificó para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y esto le vino “como anillo al dedo”.

"Un plato que se sirve frío", escribió Sofia junto a la captura de la desafortunada conversación. "Hola, te hago una consulta, los departamentos están equipados con televisión", fue lo que le envió a la propietaria. Ante el sí de la mujer, remató: "Buenísimo, para que puedan ver el mundial. Xenófoba", en un tweet que cosechó más de 12 mil "retuits" y ya superó los 150 mil "me gusta".

"Fuimos con la flia (8) de vacaciones, el lugar donde siempre vamos estaba lleno, tuvimos que salir a buscar alojamiento de emergencia, con todo eso explicado, hisopados negativos pase sanitario, toda la historia y no quiso, claramente SOLO POR SER ARG", había contado Sofía a los internautas, dejando por sentado que le explicó a la mujer que se encontraban ante una emergencia. Igualmente, no accedió a alquilarles solo por su nacionalidad.

La conversación que mantuvo la joven con la propietaria de un departamento en Chile.

Posteriormente a la publicación del tweet, los internautas, ni lerdos ni perezoso, se sumaron a la venganza de Sofía y salieron a respaldarla, de una forma bastante polémica: dejaron decenas de valoraciones negativas en el sitio donde está publicado el inmueble, acompañados de tremendos mensajes con cargadas en referencia directa a la no clasificación del país trasandino a Qatar 2022.

“Le pregunté si con lo que se ahorraba en el pasaje a Qatar porque no clasificaron podían mejorar el baño y me amenazó con un rifle de caza”. “La pasamos realmente mal [...] lo único a destacar fueron sin dudas los televisores. Estos tenían una definición despampanante asique espero que en Noviembre sigan funcionando con tal calidad, así la gente de Chile puede disfrutar el mundial en dichas condiciones”, escribieron poniendo solo una estrella.

“[...] Me dijeron que llevaba alquilada ocho años [...] cuando entro a comprobarlo me encuentro que era cierto. Eran los hijos de Arturo Vidal. Lo bueno es que con la plata que llevan ganando se van a poder comprar flor de televisión para el Mundial”. “Pésimo servicio. Solo recomendado para quien quiera experimentar un nivel de sufrimiento con ver a Chile jugando un partido”, fueron otros de los comentarios.