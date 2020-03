En medio del pánico que se vive a nivel mundial por el COVID-19, un grupo de amigos de China decidió crear un innovador saludo para "evitar el contagio".

¿Se copiará en el resto del mundo? (Captura de video).

En el video que circula por las redes sociales se observa como dos jóvenes se encuentran y en vez de saludarse con un beso o con la mano, comienzan a chocarse los pies.

A partir del video, miles de usuarios celebraron la llegada de la creativa idea.

"La gente en China encontró una nueva forma de saludarse ya que no pueden darse la mano", "Me encanta cómo las personas pueden adaptarse y tener sentido del humor en situaciones tan estresantes", "Es una gran idea, ya no se necesita alcohol en gel", fueron algunos de los mejores comentarios que dejaron.