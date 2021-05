La naturaleza del hombre lo convierte en varios ocasiones en un ser despreciable frente a la indefensión de los "otros animales", y una prueba cabal de ello tuvo lugar en Estados Unidos.

Un hombre oriundo de la ciudad estadounidense de Detroit enfrenta cargos después de que se volvió loco cuando mató brutalmente a un perico en un ataque que fue captado por la cámara de seguridad del comercio.

Rick Simms, propietario de Critter Pet Shop, dijo que un cliente estaba tratando de devolver el pájaro de 30 dólares debido a una lesión, en tanto, su hermano, Michael, estaba a cargo del mostrador y le ofreció crédito de la tienda hasta que vio la condición del pobre perico.

"Vimos que toda el ala estaba ensangrentada. Pensamos que su pájaro se lo hizo o que otro animal podría haberle hecho algo, así que mi hermano dijo que ahora no podemos hacer nada por ti con el pájaro", dijo Simms.

Michael dijo que podría intentar salvar al periquito pero que no le ofrecería un reembolso al hombre, situación que enloqueció al sujeto. "El pájaro estaba en una caja, tomó su puño - lo aplastó justo encima. Tiró el pájaro del mostrador con la caja rota - probablemente ya estaba muerto - lo tiró al suelo y lo pisoteó dos veces con sus pies", relató Simms.

"Es pura ira pisotear a un periquito así". La policía dijo que saben quién es el sujeto, un hombre de 22 años de Dearborn, pero aún no ha sido acusado, aunque se sabe que se enfrenta a cargos de crueldad animal por la muerte del pájaro.

"Hoy en día, el nivel de locura sigue subiendo", dijo el detective de policía de Allen Park, Jim Thorburn. El funcionario también dijo que hay un nivel de moderación por parte de Michael mientras veía cómo sucedía.

"Me sorprende que esto no se convierta en asalto y agresión. La restricción del otro propietario fue increíble. Esa restricción fue algo bueno", dijo Thorburn. Simms dijo que a pesar de su moderación, su hermano estaba conmocionado después de que sucedió. "Vino a mi casa esa noche y su voz sonaba, algo así como la mía en este momento, porque hablar y pensar sobre lo que he visto en esa película, te molesta un poco", dijo Simms.

El perico estaba herido y por eso, el salvaje decidió devolverlo (Imagen ilustrativa).

Aunque está preocupado por las otras mascotas del hombre, también lo está por las personas que lo rodean después de lo que hizo en la tienda de Simms. "Si se lo está haciendo a un animal, ¿qué le está haciendo a su familia o sus amigos?", sostuvo.