Personal de seguridad de un supermercado en Rosario interceptó a una mujer que llevaba escondidas en la ropa 27 latas de atún y algunas frutas.

Se trata del intento de robo a una de las sucursales de La Gallega en la ciudad santafesina. Uno de los hombres que evitó el hurto escrachó a la señora al filmarla mientras esta se sacaba los productos de debajo del saco. El video se viralizó en las redes sociales.

"No vengo más a este lugar", protestó la mujer mientras trataba de evitar que el empleado de seguridad le revisara los bolsillos y discutía: "Esto lo compré con la plata, tengo el ticket".

La respuesta del guardia fue terminante: "Tomatelas, tomatelas", pero al siguiente acto le acercó la mano a la cara para sacarle el barbijo. "No me empujes ni me pegues. Me tocás y te denuncio por violencia de género", respondió ella antes de irse.

Según la página web del supermercado, las latas de atún que intentaba llevarse la mujer valen $219 cada una, lo que significa que intentaba robar entre 5.000 y 6.000 pesos de mercadería.