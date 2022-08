Una mujer y un zorro protagonizaron una brutal pelea, atravesada de patadas, tirones y mordidas. El sorpresivo ataque del animal rabioso quedó registrado en las cámaras de seguridad y el video se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, todo concluyó en un lamentable final para uno de ellos. ¡Mirá las imágenes!

El sorpresivo encuentro sucedió en un barrio residencial de Nueva York. Allí, una señora se encontraba hablando por teléfono en la vereda de su casa, cuando es atacada repentinamente por un zorro rabioso. En seguida, se batieron a un furioso duelo donde solo uno pudo salir victorioso.

El video que registró la pelea fue compartido en Twitter y las diferentes redes sociales, y convalida la fuerza que tuvo la mujer para poder soportar la feroz agresión. Al punto tal que sufrió varias mordidas, mientras intentaba desprender al animal de su pierna y más tarde de su brazo.

Ante la desesperación, ella optó por pegarle patadas hasta poder sacárselo de encima. Sin embargo, el animal insiste una y otra vez, hasta que lo agarra con sus manos, lo jala del cuerpo e intenta dejarlo lejos suyo, pero el zorro no se daba por vencido y continuaba su ataque.

La insólita pelea finalizó cuando un hombre que había presenciado todo el encuentro se acerca con un palo y ahuyenta al animal. Recién ahí la mujer pudo recuperar la compostura y recomponerse. ¡Mirá las imágenes!



El doloroso final de la pelea entre la mujer y el zorro



A pesar de que la situación no pasó a mayores para la señora, cuando fue al médico a evaluar las mordeduras del animal, descubrió que el zorro tenía rabia. De inmediato tuvo que arrancar un tratamiento para recuperarse adecuadamente y, a su vez, esperar para poder aplicarse la vacuna contra la infección.



No obstante, el futuro del zorro no fue tan próspero. La policía de Nueva York se encargó de encontrar el animal y, una vez hecho, decidieron sacrificarlo por considerarlo peligroso para las vecinas y los vecinos del barrio, según informaron los medios locales.



Mientras que los demás usuarios de las redes sociales manifestaron su preocupación por el estado de la señora, al ser notorio que el animal poseía rabia. “Por lo general no atacan algo mucho más grande que ellos, a menos que estén infectados”, sostuvo una de ellas y otra respondió irónicamente: “Las personas que se preguntan por qué los chicos comen animales exóticos deberían ver este video”.