Un concejal del municipio de Torrelavega, al norte de España, decidió ducharse cuando quedaban pocos minutos para que la sesión legislativa por videoconferencia llegara a su fin, pero olvidó un importante detalle: no apagó a la cámara de la computadora.

La filmación del momento en que el edil Bernardo Bustillo salió desnudo de la ducha, sin percatarse de que su cámara aún estaba encendida y que sus compañeros podían verlo, se viralizó en la red social Twitter.

En esas imágenes puede verse la sorpresa de los concejales, una de las cuales manifiesta: "Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo?”.

El momento en que el concejal salió desnudo de la ducha (Captura).

A raíz del escándalo, Bustillo emitió un comunicado en que explicó que ese día debía llevar a su hija del colegio y por eso se fue a duchar en medio de la videoconferencia.

“No siento que tenga que pedir disculpas por ello, dado que el incidente se produjo por querer seguir escuchado los últimos minutos del pleno en el turno de ruegos y preguntas mientras me duchaba para poder llevar a mi hija a tiempo antes de irme a mi trabajo”, aseguró el edil.

Bustillo, que es secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), también señaló que dejaba su cargo a disposición de ese partido político. “Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto”, indicó el político.