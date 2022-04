Parece un chiste, una noticia falsa, pero es completamente real. Un hecho insólito tuvo lugar este lunes en el Tren Roca. Un pasajero metió la cabeza en el agujero que se forma entre el asiento y el apoyabrazos y no pudo sacarla por su cuenta.

El servicio estuvo interrumpido por casi media hora hasta que lograron auxiliarlo ante la atenta mirada de los curiosos preocupados más por el tiempo que se tardaban en solucionar el inconveniente que por la salud del hombre.

Volviendo de la faq se paro el tren 20min porque a este hermoso muñeco se le quedo atorada la cabeza en el apoya brazo.

Gracias roquita, por suerte salio pic.twitter.com/pvrIN1zx9B — Juan Andres (@juan_andress22) April 25, 2022

Todo esto se dio a conocer gracias a un joven, Juan Andrés, quien subió el video de la prueba a Twitter y en cuestión de horas se volvió viral. “Volviendo de la facu se paró el tren 20 min porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoyabrazos. Gracias roquita, por suerte salió”, aseguró en el tuit que acompañó junto con las imperdibles imágenes.

Se le atoró la cabeza en el tren y se volvió viral

En cuanto el video se hizo viral, generó cientos de comentarios de la clase de: "No paro de reírme, hermoso país", "Crecen en almácigos", "No nos extinguimos de pedo", "¿Cómo nadie aprovechó y le dio un toque por salame?", "Es culpa de Cristina que puso los trenes nuevos, los anteriores no tenían apoyabrazos".

Al tipo se lo ve literal así jajajajajajsjs pic.twitter.com/d6PbU5HtcL — melisa vallejos (@MelisaVallejosA) April 26, 2022

Varios se preguntaron cómo llegó hasta meter la cabeza ya que no podía sacarla por sí mismo. "Necesito entender cómo este tipo llegó ahí. Estoy anonadado", se preguntó Facundo. "La verdadera pregunta es cómo llegó a esa edad saliendo solo a la calle", acotó Lucas. "Porque se quedó dormido. ¿Qué nunca se durmieron manga de f...?", agregó Luis, aunque el resto coincidió que por más que estuviese durmiendo era muy sospechosa la postura e incluso comenzaron a aventurar con qué estaba soñando.

Otros se indignaron con el hecho de que demorasen el tren para poder sacarlo. "Cada día agradezco a los chinos por el covid y el homeoffice en consecuencia. Es el verdadero bobo. Me llegaba a pasar a mí y lo desatasco a patadas", confesó polémica Brenda. También pensando en el trabajo, Shey pensó: "¿Te imaginás llegar al laburo, que te pregunten por qué llegaste tarde y le tengas que dar esta respuesta? La cara de tu jefe onda '¿Me estás jodiendo pelotudo o qué?'".