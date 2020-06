El video que muestra la reacción de una abuela, de 93 años, al recibir un postre se volvió viral en las redes sociales e hizo reir a miles de usuarios. El episodio tuvo lugar en Argentina, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno

Se trata de Yolanda, quien fue filmada por uno de sus ocho nietos a través de la aplicación TikTok cuando recibió una de sus tortas favoritas. Ella vive sola, pero muy cerca de sus familiares para recibir ayuda. De esta forma, todos pueden llevarle las compras y los medicamentos necesarios.

En la grabación se puede ver cómo Roberto le entrega un paquete y la anciana, al sacarle el envoltorio y ver lo que había en el interior, llena de felicidad comienza a agradecer.

.

"¡No me digas, no me digas! Llevate la mitad para Ana", exclamó la abuela. "¡Qué lujuria! Es una locura. Ay que maravilla", agregó atónita, al tiempo que expresó: "Gracias, dos, tres, ¡gracias!".

"Lo primero que pensó es en compartir", comentó Ana en diálogo con TN y confesó que no para de ver el video que capturó su marido. "Lo vi como 20 mil veces", reconoció entre risas.

En medio de tantas malas noticias, esta historia de amor y agradecimiento conmovió e hizo estallar a una enorme cantidad de cibernautas.