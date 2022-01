Una de las publicaciones virales de esta semana en Twitter tiene como protagonista a un simpático y amable chofer de colectivo de la línea 152, que gracias a su trato cordial y buen humor, se volvió famoso entre sus pasajeros y miles de usuarios de las redes sociales.

Aunque aún se desconoce la identidad del colectivero, varios lo identificaron al instante en Twitter por tratarse de una trabajador alegre que canta en cada una de las paradas y no tiene pudor en saludar y hablar con los pasajeros.

Todo comenzó cuando una mujer cuyo nombre de usuario en la red social es “NoEsCordura” publicó en su cuenta virtual: “Si sos el chofer del interno 46 de la línea 152. Necesito que sepas que la gente te ama. Y que hiciste muy feliz a mi hija hoy", escribió. Además, había adjuntado las capturas de pantalla del chat que mantuvo con su hija donde explicaba a fondo la situación.

La tierna conversación que tuvieron madre e hija sobre el buen trato del colectivero de la línea 152.

La usuaria compartió que la joven se había maravillado por la dulce y alegre personalidad de un chofer, quien cantaba en cada una de las paradas y se mostraba muy cordial y simpático. Al preguntarle en qué colectivo se encontraba, su hija le respondió que era el del interno 46 de la línea 152.

Para sorpresa de la muchacha, su mamá conocía la existencia del chofer y lo identificaba. Le consultó si era uno que cantaba fragmentos de canciones: “Por ejemplo, Pacificooo”, le escribió, a lo que le respondió: “¡Sí, es ese! Me muero. Este hombre se merece el cielo”.

Emocionada y feliz por la experiencia, la hija de la twittera le confesó que necesitaba agradecerle al colectivero por alegrarle “el día”, y su mamá no pudo estar más de acuerdo: “Decíseloooo”.

“Este hombre definitivamente ama su trabajo. Esto es amar lo que hacés. Cuando esté por llegar le voy a decir que me alegró el día y que no cambie su forma de trabajar, porque es única y hermosa. Y me voy a bajar feliz del colectivo”, expresó la chica, que anteriormente le adjuntó a su mamá una foto con ojos sonrientes desde el vehículo.

A continuación, “NoEsCordura” compartió debajo de su posteo original el video que le envío su hija animándose a felicitar al chofer, tal como había prometido. Antes de bajarse, la muchacha se dirigió hacia la parte delantera del colectivo para agradecerle con mucha educación al colectivero por la forma en la que realiza su trabajo: "Me alegró muchísimo que cante las paradas. Le dije a mi mamá, ‘es el mejor colectivero que me tocó en la vida. Siga manteniendo la manera de trabajar porque la verdad que es espectacular y es lindo formar parte".

Por su parte, muy modesto y educado, el colectivero le agradeció por sus palabras: “Nos hace bien a todos, a mí a ustedes, disfrutamos más del trabajo y de la vida. A mí me ayuda mucho lo que me decís, así que te agradezco mucho".