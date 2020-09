Una joven estaba grabándose en su habitación mientras cantaba en un video para TikTok cuando, de pronto, su madre atravesó el techo de su pieza. El video registrado en una vivienda de Estados Unidos se volvió viral en pocos minutos.

El insólito suceso se registró en una casa ubicada en Nueva York, mientras una joven cantaba para hacerse viral en TikTok. Sin duda, lo logró, pero no de la forma que ella esperaba: en video publicado, se ve cómo la chica grita asustada al advertir que el techo de su casa se había desplomado.

.

Según relató la chica, la joven ensayaba la pieza "Kindergarten Boyfriend" del musical Heathers cuando en el piso de arriba su madre se cayó al suelo de una forma tan violenta que terminó rompiendo la estructura. Al final del archivo, pueden observarse las piernas de la mujer, que quedó atrapada entre un piso y otro.

"Afortunadamente el suceso no pasó a mayores y mi madre no sufrió ni un rasguño. Corrió con suerte ya que la gravedad del incidente pudo haberle causado varias lesiones y fracturas. En cuanto al hueco, aún no está reparado, pero mi padre se está ocupando de eso ", contó la joven. Agregó que a su madre le encantó revisar los comentarios del video, que ya fue reproducido más de 6 millones de veces en TikTok.