Las redes sociales, como Twitter, son un espacio fundamental para que las personas muestren o den a conocer nuevas tendencias y lugares que los demás puedan visitar. Espacios verdes, recorridos, comercios, y también bares y restaurantes.

En este último rubro, uno de los puntos en los que más hincapié se hace es en la constante “particularidad” que tienen los locales gastronómicos que intentan imponer una nueva moda o manera de brindar una experiencia para sus clientes.

Esta última semana, el ojo se puso sobre un video que compartió ‘Matirulo’, @tutefunado en Twitter, quien mostró una experiencia que llevaba a cabo en un bar con una novedad realmente inaudita.

“Vine a un pop up, es la cumbre del neogalanismo”, es lo que puso el usuario, acompañado del video. ¿De qué se trata? Las respuestas que se encuentran navegando en internet son varias, por lo que termina siendo un concepto poco claro.

El propio tuitero, ante la viralización de su video, atinó a explicar: “Es un lugar tipo bazar, ponele, donde venden cosas que hace la gente (ponele que medio under). Y también había comida y vino, entonces arriba tiene una terraza para sentarte a comer lo que compraste. Eran todos amigos de las pibas que vendían comida, no es un bar o lugar de comida”.

Si bien la explicación parece algo más compleja, lo cierto es que el video deja mucho que desear. Luego de mostrarlo a él tomando un trago, se ve al resto de las personas sentadas en el piso, con cajones a su alrededor, en una terraza sin mucha decoración.

El tuit se hizo viral en pocas horas. Si bien supera los 600 retuits y likes, el tema abrió el debate entre los usuarios de la red social del pajarito que, como todo en Argentina, tomaron partido de un lado o del otro.

El picante debate en Twitter por la viralización del video

Lejos de encontrar un punto en común, dos bandos marcados se debatieron lo sucedido en el video. Algunos, claramente a favor de esta movida y tildando a los otros de no entenderla; los otros, enfurecidos e indignados.

“Estoy genuinamente fascinado con lo FÁCIL que es dormirle plata a los porteños. Siempre pienso ‘bueno, supongo que este es el limite, no pueden ser tan p*lotudos y c*gables’, y después van y se impresionan por una TERRAZA. Ah, pero como le dicen POP UP y no terraza es re cool”, criticó uno de ellos.

Desde la otra vereda, otro indicó: “Que revienten los que critican. Lo hacen de envidiosos, de que tienen muchísima variedad para elegir. Acordate que en los pueblos del interior salen todos al único boliche del lugar, tienen dos bares de mala calidad y una hamburguesería pedorra. Les llama la atención estas cosas distintas, pero se olvidan que como los lugares promedio a los que les gusta ir tenemos miles”.