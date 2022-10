Los procesos de duelo no suelen ser sencillos y, más aún, cuando se trata de la pérdida de un familiar cercano. Sin embargo, hay momentos donde pareciera que el destino apacigua, por un segundo, la muerte. Así les sucedió a dos hermanos al ver a su “papá” fallecido viajando en el subte. La impactante foto y el parecido se volvió viral en las redes sociales.

El desconcertante “encuentro” lo compartió Agustín Gerez, a través de su cuenta personal de Twitter. Allí, él cuenta cómo su hermana se cruzó a un hombre muy parecido a su padre, a tan solo un año y tres meses de que él haya fallecido.

En seguida, la historia viral impactó en centenares de usuarios de la red social y generó un hilo de comentarios con anécdotas similares y estremecedoras. “Es una situación terrible y hermosa”, comentaron los demás integrantes de la conversación virtual. Al final, es creer o reventar.

“El de la izquierda es mi papá, él falleció hace 1 año y 3 meses. El de la derecha es un pasajero más del subte en el que estaba mi hermana”, publicó @agusgerez1204, junto con un emoji de una carita emocionada y ambas fotografías casi idénticas: en ambas imágenes se observa a un hombre de una edad avanzada, con pelo canoso, un pantalón beige y un sweater azul.

Vio a su papá fallecido en el subte y se volvió viral en Twitter.

Las reacciones en Twitter a la historia viral

Su historia no tardó en impactar a todos los usuarios de Twitter y, rápidamente, superó los 100 mil me gustas y 1.000 retweets. Además, llegaron más de 300 comentarios de experiencias similares con personas fallecidas. Por otra parte, varios usuarios compararon al hombre de la fotografía con otro señor que asistió al recital de Daddy Yankee, pero con los colores de la ropa invertida:

invirtió los colores y se dio un giro por el recital de daddy yankee también https://t.co/yJKChF4Jne — Bel(: (@Beluirigoyen) October 4, 2022

Sin embargo, Agustín no dejó ningún comentario al respecto del parecido, aunque sí a otros mensajes que llegaron muy conmocionados. “Es tremendo, a mí me pasa y no se puede creer”, comenzó Agustina, un hilo de historias que llegó a los lugares más emocionantes y, a su vez, demoledores. “Una vez me quedé congelada en la calle porque venía caminando un chico muy parecido a mi hermano, no pude evitar algunas lágrimas”, le contestó Mar.

Una vez me quedé congelada en la calle porque venía caminando un chico muy parecido a mi hermano, no pude evitar algunas lágrimas. Es una sensación terrible y hermosa. — Mar (@Marce_Ch7) October 4, 2022

“Nos pasó algo parecido, mi mamá falleció hace casi seis meses y, al tiempo, apareció una mujer con el mismo buzo en el trabajo de mi papa, un buzo que mi mamá usaba SIEMPRE”, contestó Milagros, junto con ambas fotografías.

Nos paso algo parecido, mi mamá falleció hace casi 6 meses y al tiempo aparecio una mujer con el mismo buzo en el trabajo de mi papá, un buzo que mi ma usaba SIEMPRE pic.twitter.com/qatdvminSJ — Mili (@MiliLesca) October 4, 2022

También hubo personas que vivieron este encuentro, pero no con familiares, sino con sus propias mascotas. “Me pasó con mi perrita a escasos 5 meses de su partida”, comentó una usuaria y agregó la foto de la perra que se cruzó en México.