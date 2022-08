Hace menos de 24 horas se conoció el índice de inflación correspondiente al mes de julio. Según lo indicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue de 7,4% respecto de junio, la más alta en los últimos 20 años. Además, en los primeros siete meses del año, la inflación acumulada llegó al 46,2%.

Con los precios que no paran de crecer y el sueldo estirado como con palo de amasar, el ánimo en la población está por demás “caldeado” y no deja demasiado lugar a explicaciones de macroeconomía de manual. Así lo refleja la experiencia vivida por un hombre oriundo de La Plata, quien se dirigió al supermercado como cualquier otro día a adquirir productos de insumo básico para su hogar.

Una vez en el interior del súper, ubicado en 60 y 146 de la capital provincial, se dirigió a la góndola del papel higiénico, un producto de primera necesidad innegociable.

En medio de su elección, el exorbitante valor del producto lo dejó pasmado: casi mil pesos por unos rollos de papel. El cliente decidió quejarse con los encargados del comercio, pero no solo fue “invitado a retirarse” sino que le negaron el ticket por su compra.

La imagen del producto con el precio se viralizó en Twitter.

La situación se viralizó en las últimas horas en Twitter, donde circuló el relato del episodio y hasta una captura de la góndola del supermercado, donde se puede ver claramente el pack de papel higiénico con el monto $999.90.

“Pregunté por qué venden el papel higiénico a mil pesos, y me dijeron que no tenían que explicarme nada”, comenzó diciendo el damnificado. Y continuó su descargo: “Además, no me dieron tickets por mis compras y me invitaron a que me vaya”.

Los rubros que más subieron sus precios en julio de 2022

Con una inflación del 7,4% en el séptimo mes del año, el rubro con mayores aumentos fue el de "Recreación y cultura", con un incremento del 13,2 por ciento.

Mientras que otros cuatro rubros estuvieron por encima del promedio mensual: "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (10,3%), "Restaurantes y hoteles" (9,8%), "Textil" (8,5%), "Bienes y servicios" (8,1%).

Otras rubros que ya venían subiendo desde comienzos del 2022 registraron subas pero debajo del promedio: "Salud" (6,8%), "Educación" (6,1%), "Alimentos" (6%) y "Comunicación" (5,5%).

En lo que respecta a la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6%) se destacó el aumento de azúcar, dulces, chocolate, golosinas; aceites, grasas y manteca; frutas; verduras, tubérculos y legumbres; y leche, productos lácteos y huevos.