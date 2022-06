Muy a menudo, las redes sociales sirven para visibilizar diferentes reclamos de consumidores enfurecidos por distintas razones. Un rubro que suele ser el protagonista de los reclamos es el gastronómico, sobre todo cuando los clientes comparten el ticket de lo que gastaron.

Un caso ejemplo es el que le sucedió a una tiktoker mexicana, cuando luego de ir a comer a un restaurante, se sintió estafada por el valor final de su consumo. Tras el desagradable episodio, la joven publicó su experiencia a través de un video en su cuenta en la conocida red social.

En el material, que superó el medio millón de reproducciones, la mujer contó desde cero su experiencia: “Todo se veía limpio y sano. El costo es de 133 pesos adultos. Todo iba muy bien, comimos rico”, comenzó relatando la usuaria @nanpa325.

Al terminar su comida y bebida, la chica se llevó una ingrata sorpresa por parte del local: “Yo siempre saco mi cuenta antes, eran poco menos de 600 pesos mexicanos. Pido la cuenta y ¿cuál es mi sorpresa? Que eran casi 800 pesos”.

Como contó en el video publicado, al ver la cuenta, la chica se dirigió a la encargada que se encontraba en la caja y le manifestó su inconformidad por lo que consideraba un precio exorbitante por su consumo.

En ese momento, la mujer le explicó que la cuenta incluía “la propina” del mesero, la cual no era obligatoria, “pero sí la cobran”, y era casi del 50% del precio final de su consumo.

“Pedí que me cobraran solo mi consumo y, de coraje, no le dejé nada de propina por abusivos”, contó la usuaria en el video, y agregó: “Cuando me acerqué a la caja, el bote de propinas estaba lleno. Me puse a pensar que quizás los dueños no saben que sus empleados se manejan de esta forma. El extra que tienen lo tachan del ticket, nos daban el cambio y la propina la ponían en el bote”.