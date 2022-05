La cuenta de TikTok Chechodavidboffa dejó controversia en las redes.

Para llevar a cabo el experimento, hizo la prueba con el caso particular de una trabajadora : "Hace poco contratamos a una empleada en blanco para nuestro local por cinco horas. Mirá los números porque son impresionantes" , dice el joven al principio del video.

"Ponemos como empleadores todos los meses 82.497 pesos . Eso es lo que sí o sí tenemos que tener apartado para nuestra empleada, mes a mes. ¿Cuánto recibe ella de bolsillo en su cuenta del banco? 51.183 pesos . O sea, hay unos 31 mil pesos que desaparecen en un agujero negro entre lo que ponemos nosotros, y lo que recibe ella",

"¿Cuánto le descuentan a nuestra empleada? 13.377 pesos. En concepto de jubilación, 6.728 pesos; PAMI 1.835 pesos; Obra Social, 3.098 pesos y el remate del chiste es buenísimo, le descuentan 1.291 y 322, es decir, más de 1.614 pesos , del sindicato, siendo que ella no está afiliada al sindicato . .

Es imposible que el país salga adelante si el estado castiga a quienes generan empleo.



Menos presión tributaria es más recursos para que el sector privado invierta, crezca y de trabajo. pic.twitter.com/STgqUMJ0DZ — David "Checho" Boffa (@DavidBoffaOK) May 5, 2022

"Y a nosotros, como empleadores, nos descuentan 16.420 pesos . También aportamos 6.100 en concepto de jubilación. Acá habría que hacer un paréntesis porque si nosotros aportamos 6.100 pesos y la empleada 6.700, son casi 13.000 pesos por mes por media jornada. Es mucho dinero y un jubilado gana 33.000 pesos. En el medio hay plata que desaparece".

Y continuó: "Aportamos al PAMI, al fondo nacional de empleo, asignaciones familiares, obra social y mirá esto, porque no se puede creer. También 1.800 pesos en concepto del sindicato. Nosotros, que no somos empleados, y que no estamos afiliados al sindicato, estamos igualmente obligados por ley a aportarle al sindicato todos los meses". PAMI , al fondo nacional de empleo, asignaciones familiares, obra social y mirá esto, porque no se puede creer. También 1.800 pesos en concepto del sindicato. Nosotros, que no somos empleados, y que no estamos afiliados al sindicato, igualmente estamos obligados por ley a aportarle al sindicato todos los meses".

.

Las conclusiones que generaron polémica

Finalmente, el TikToker originalmente fueron sus conclusiones luego del experimento: "En realidad, todos los emprendedores en la Argentina no somos dueños, somos socios. ¿Con quién? Con el Estado argentino, que es un socio un poquito raro. Es un socio que si te va bien, va a venir todos los meses y te va a decir que viene a buscar tus impuestos, los tuyos como emprendedor.

"Vengo a buscar impuestos por lo que vendiste; vengo a buscar impuestos por lo que ganaste; si ganaste mucho, vengo a buscar impuestos por esa ganancia de más que no te esperabas, y si te fue mal, vengo a buscar tus impuestos y por lo que vendiste, y agradecé que te fue mal así no te cobro impuesto a las ganancias. Y si te fue mal, arréglate y avísame cuando te empiece a ir bien, que vengo a buscar el resto de los impuestos". agradecé que te fue mal así no te cobro impuesto a las ganancias. Y si te fue mal, arréglate y avísame cuando te empiece a ir bien, que vengo a buscar el resto de los impuestos".

.

Los datos oficiales se contradicen con la teoría

Según los datos oficiales del Gobierno , en el Informe de Panorama Productivo del Centro de Estudios para la Producción, la tasa de creación de empleo registrado privado está en el mayor nivel en una década.

"La economía argentina comenzó el año 2022 con una marcada recuperación del empleo formal en el sector privado. En el semestre intermedio entre agosto de 2021 y febrero de 2022, 119.000 personas pasaron a ser asalariadas registradas en el sector privado, lo que equivale a una variación del 2% , ya un promedio de casi 20.000 nuevos empleos privados registrados mensuales.", afirma la página oficial del Gobierno Nacional: https://www.argentina.gob.ar .