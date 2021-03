Una joven se volvió en la protagonista de un video viral al animarse a contarle a sus seguidores que hace un tiempo se había hecho un tatuaje con una frase inspiradora que terminó resultando "subida de tono" en Estados Unidos.

La usuaria de la red sociales TikTok María (@mariaavery) le propuso a la gente que pensara dos veces antes de hacerse tatuajes “tontos” de la página Pinterest, ya que podrían cometer un error como lo hizo ella.

“¿Cuál es el tatuaje más tonto que te has hecho?”, comienza la pregunta que desencadenó la particular historia de esta mujer de 22 años que tuvo que tomar una decisión para poder continuar con su vida.

La estadounidense contó en el video: “Es mi momento de brillar. He estado esperando este momento. Yo, de dieciocho años, estaba en Pinterest y pensé que ‘seguir adelante’ es una cita tan inspiradora que debería tatuármela”, dijo la joven.

Aunque esta podría haber sido una frase muy inspiradora, resultó siendo bastante dudosa cuando mostró que la había sacado del área de la entrepierna, lo cual cambiaba totalmente el significado.

“Aquí es donde llegué, aquí es donde pensé que era una buena idea. Mi familia lo vio y me dijeron ‘¿qué diablos es eso?’, ‘Eso es tan sexual’, ‘sácalo’, así que pensé que podría arreglarlo”, dijo la chica muy divertida.

Después, María mostró cómo empeoró aún más el tatuaje al agregar la palabra ‘adelante’ para que se leyera ‘seguir adelante’. “Solo se vuelve más tonto en este punto. Así que me di cuenta de que tenía que taparlo o quitarlo”.

Frustrada por los desaciertos, la joven decidió taparlo con un dibujo: “No quería que me lo quitaran, así que lo cubrí, pero este es probablemente el tatuaje más tonto que me he hecho”.