El dicho popular "el cliente siempre tiene la razón" es una de las herramientas que históricamente tuvieron los consumidores para resguardarse de los abusos de los comerciantes o para justificar sus insólitos pedidos. En este caso, una publicación viral de Twitter provocó carcajadas en los usuarios, luego de que un comensal de un restaurante de España pidiera un plato imposible de realizar.

La cuenta de Twitter "Soy Camarero" publicó el tuit viral, el cual obtuvo cientos de comentarios por parte de los usuarios de las redes.

Si bien existen platos exóticos que se ofrecen en el menú de un restaurante, muchas veces ni siquiera los propios chefs tienen la audacia suficiente como para poder prepararlos. Sin embargo, algunas de estas comidas no son complicadas para los cocineros porque les cuesta cocinarlas, si no porque, literalmente, son imposibles de realizar.

En la descripción del tuit, la cuenta @soycamarero escribió, pegado a un emoji de risa con lágrimas: "Le dije a mi compañero que teníamos alitas de cerdo, él las ofreció y el cliente las pidió".

Le dije a mi compañero que teníamos alitas de cerdo, él las ofreció y el cliente las pidió �� pic.twitter.com/W2SYj9HYUU — Soy Camarero (@soycamarero) December 4, 2021

Acompañado de la descripción, la cuenta de Twitter adjuntó el ticket en donde los mozos habían registrado como venta las "alitas de cerdo" acompañadas por unas papas bravas picantes.

.

Como era de esperarse, los usuarios de la red social del pajarito no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios sobre este asunto gastronómico. "Voy a reclamar todo lo que prometieron para cuando los cerdos vuelen"; "Es un cerdo volador"; "Es gracioso, pero también un poco una muestra de cómo se disocia la comida de los animales", fueron algunos de los comentarios.

Incluso, un usuario fue un poco más de allá que los demás y, sorprendentemente, encontró un blog en el que aseguraban ofrecer la receta de las famosas "alitas de cerdo".

Por otro lado, los seguidores de este perfil que publica tuits sobre temas gastronómicos desde el punto de vista de los camareros o mozos, también se atrevieron a reaccionar a través de varios memes. Muchas de estas imágenes se relacionaban con capítulos de Los Simpson y los minions de la película de Disney “Mi Villano Favorito”, entre otros.

Hace unas semanas, la misma cuenta había publicado una imagen de un ticket que rápidamente se volvió viral. En la publicación, escribieron: “Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme”.

Además de la descripción, adjuntaron una foto de un ticket que tenía un desopilante comentario, que escribió el cliente que había pedido la comida mediante una app de deliverys. “Por favor, no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va”.