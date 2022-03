Las clases ya empezaron y con ellas un clásico detrás de escena: los famosos chats de "mamis y papis" por WhatsApp. Para cada cuestión que los profesores/as piden en el colegio, las mamás y los papás de los chicos discuten por esa vía cómo van a llevar adelante una propuesta "x" por parte del docente o de la institución.

Como todo espacio de diálogo, el chat de padres y madres puede convertirse en un caos; las discusiones no se hacen esperar demasiado y ya los primeros días de clases comienzan los inevitables roces.

En esta oportunidad, una usuaria de Twitter difundió el mensaje que un mamá le envió a otro padre que, como particularidad, destacaba por ser un "médico tatuado". "El chat de mamis y papis debe ser considerado un género literario", comentó la usuaria que publicó el posteo, el cual rápidamente se hizo viral en la red social del pajarito.

La publicación logró en apenas unas horas más de 22 mil "me gusta", más de 600 tuits citados y más de 700 retuits. Como todos los virales, los comentarios también son parte de la gracia que tienen estas insólitas situaciones cotidianas que nos definen como sociedad.

El chat de mamis y papis debe ser considerado un género literario pic.twitter.com/vXOOdUCJ67 — Sid (@SidVina) March 11, 2022

"Hola, buenas tardes. Soy la mamá de la compañera de su hija. Estaba viendo las fotos de los contactos de los papis del grupo y me di cuenta de que usted es doctor. Creo que no venimos a presumir nuestros trabajos, por eso creo que no es correcto que tenga es foto de perfil. Además, creo que llama mucho la atención, porque aparte de todo usted está tatuado, y todas las mujeres quieren andar con médicos y si está tatuado le da un plus", le escrbió, tajante, una de las madres del grupo de WhatsApp.

Además, en su escrito le advirtió que de esa forma se iban a evitar conflictos, por lo que le recomendó que "busque otra foto de perfil que sea menos provocativa para evitar problemas con los esposos de las demás mamis".

Muchos hombres dejaron sus comentarios al respecto y bormearon con qué les dirían otras madres si vieran sus respectivas fotos que tienen de perfil en esa aplicación de mensajería instantánea. "Si ven mi foto de WhatsApp con un arpa medieval me hacen internar en un neuropsiquiátrico o echan a mis hijos del colegio…", dijo un usuario. Otro, mientras tanto, comentó: "'Hola buenas tardes : soy la mamá de cosme fulanito y me di cuenta que tiene el pelo largo y en su foto muestra una taza de esperando la carroza, que mal gusto señor yo le dije a mi marido ahí lo tenés al pelot...".

"De cajón es el marido de la mujer escribiendo desde el celular de ella; "Porque todas las mujeres quieren andar con médicos tatuados" Escribía eso mientras babeaba la screenshot del doc..."; "Decime que andas caliente sin decirme que andas caliente"; "Si esta tatuado le da un plus jaja", fueron solo algunos de loc comentarios en el hilo viral.