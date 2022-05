Sin dudas, en Twitter hay historias para todos los gustos. Cada día, nos podemos encontrar con cualquier cosa, muchas de ellas, completamente inesperadas.

La red social del pajarito se convirtió en la elegida de la gente, principalmente de los jóvenes, para compartir, sin filtro, todo aquello que queramos hacer público.

Esta vez, un hombre compartió con sus seguidores el regalo que recibió por haber tomado la decisión de irse de un trabajo que no quería.

Los excompañeros del usuario @jorgedelmoral, aprovecharon la situación para felicitarlo por haberse animado a renunciar. Para ello, decidieron regarle una torta con una genial dedicatoria: "Felicitaciones por renunciar".

"Me enviaron esto de mi anterior trabajo", escribió Jorge, y compartió en Twitter el aplaudible gesto de sus viejos compañeros de trabajo.

Más de 40 mil personas le dieron "like" al original gesto.

La reacción en las redes sociales

A raíz de la viralización que obtuvo el tuit de Jorge, varios usuarios aprovecharon el momento para compartir las situaciones similares que estaban atravesando.

"Me pasó que yo solicite la renuncia porque me iba del país, y mi jefe no me aceptaba la renuncia. Me dijo: 'tomate un sabático para que lo pienses'", comenzó descargándose una usuaria, y agregó: "Después de estar dos meses fuera del país, envié mi carta de renuncia y tuvieron que aceptármela".

.

De la misma manera, otra joven no quiso quedarse afuera y contó su historia: "Ayer me pasó exactamente lo mismo. Pasé mi carta de renuncia y una amiga que trabajó en la misma oficina me dijo: 'el viernes salimos a celebrar'".

Sin embargo, algunos internautas vieron el tuit viral como una señal, y decidieron utilizarlo como motivación para animarse a renunciar ellos también.

"Llevo bastante tiempo queriendo renunciar, tomaré este tweet como motivación para ponerme seria con ese asunto, y dejar de aguantarme las migrañas", escribió una usuaria, que, al parecer, lleva ya un tiempo queriendo renunciar.

Fueron muchos los usuarios de Twitter que se vieron reflejados en el tuit de Jorge, ya que, desde hace bastante tiempo que quieren irse de una vez de su lugar de trabajo, pero, sin embargo, el miedo y la incertidumbre continúa siendo más fuerte.

Además, tanto para el hombre viral, como para el resto de Twitter, fue una total sorpresa ver la enorme cantidad de personas que se encuentra insatisfecha con su trabajo.

"Ojalá algún día me anime a hacer lo que hiciste vos", comentó una usuaria, y varios internautas salieron a alentarla.

Cuando nadie se esperaba, automáticamente Twitter terminó convirtiéndose en una especie de psicólogo, en donde los usuarios se aconsejan y alientan entre ellos.

Sin embargo, siempre están los que eligen ir en contra del resto y "cortar con la dulzura". En este caso, un usuario puso en duda el regalo, y aseguró que ya lo había visto en otro lado. "Esa foto es vieja, está re contra usada en LinkedIn", comentó una joven, para apañar el tierno momento.