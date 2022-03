Las redes sociales suelen ser el foco de atención de los lectores y espectadores en el último tiempo. Twitter es una aplicación en la que sus usuarios comparten muchas historias insólitas de su vida cotidiana que se vuelven virales inesperadamente.

Así pasó con la cuenta de 'Un rústico', @NoChinoNooo que contó una experiencia amorosa que obtuvo más de 20 mil likes, mil retuits y muchos comentarios por parte de sus seguidores.

Twitter es viral por compartir historias cotidianas de sus usuarios.

Lo que pasó fue que una chica le dedicó un pasacalles en la puerta de su casa, pero él término sacándolo para que no lo viera su actual pareja. "Una vez me dedicaron un pasacalles: Salía con la hermana de un amigo, todo legal, todo charlado con el pibe", comenzó el tuit del hombre.

Luego contó que la relación no fue exitosa, ya que no duró mucho. "Demasiados reclamos adolescentes para tan pocos beneficios", fue la declaración del protagonista de la historia. A los pocos meses el vínculo afectivo sé término.

Al poco tiempo, el muchacho comenzó a salir con una chica de la facultad. "Va todo bien, pese a tener unos daddy issues importantes y a vivir cerca de la cancha de Chacarita, por lo cual me encontré corriendo un par de veces para que no me afanen el bajo", contó él.

Una vez me dedicaron un pasacalles:

Salía con la hermana de un amigo, todo legal, todo charlado con el pibe, pero la relación no duró mucho, demasiados reclamos adolescentes para tan pocos beneficios. A los pocos meses cortamos. — Un rústico (@NoChinoNooo) March 20, 2022

Llega el cumpleaños de su ex pareja, la hermana de su mejor amigo por lo que tuvo que presenciar el festejo. "A ver, estaba mi mejor amigo, la familia que me conoce de siempre, la madre de hecho fue con la mía al colegio. No podía no ir. Nos quedamos charlando, bien, salvo unos temas que no correspondía tocar. Igual nada".

A los dìas, Alejo, el vecino de piso del joven le toca el timbre para decirle que le habían hecho un pasacalles. "Dale boludo, quién, qué dice?", le preguntó el tuitero. "Pablo te amo, Fernanda", respondió el residente.

Ante el inesperado regalo, el muchacho se puso nervioso porque estaba por llegar Majo, su pareja actual. A los minutos, "justo viene mi viejo de la calle: — Flaco, creo que hay un cartel para vos. — Nooo!!!"

Las declaraciones del tuitero sobre el regalo de su ex pareja.

La chica se bajaba del colectivo justo en donde estaba colgado el cartel que era enorme, "además tenía sólo 4 palabras, muy claras".

Entonces, agarraron un par de herramientas, un serruchito, unas pinzas y las metieron en una bolsa para bajar a descolgarlo. "Mi vecino se cuelga de uno de los postes para desatar el hilo y aunque pesaba 120kg le metió una agilidad sorprendente".

Mientras tanto, el chico controlaba que no pasara el colectivo en el que viajaba Majo para llegar a su casa. Hasta que ve que su novia baja del transporte, por lo que el padre se esconde y Alejo quedó colgado "intentando no llamar la atención".

.

De espaldas al pasacalles, el joven y su novia suben a la casa de él. Estaban sentados mirando al balcón hasta que ella le pregunta si le pasaba algo porque estaba transpirando mucho.

"Mi viejo abre y de adentro se ve su pierna tanteando el camino, con la intención de mantener la puerta abierta y a la vez despejar el paso para entrar corriendo, directo a la cocina, haciéndose notar lo menos posible. La cara que pusieron mientras entraban era de dibujo animado".

Despuès de 20 minutos, Majo se va al baño y su novio aprovecha para ir al lavadero, donde estaba su padre y su vecino. "Nos quedamos unos segundos viendo tremendo muerto".

Hasta el momento, la chica nunca se enteró y el muchacho nunca volvió con Fernanda, quien comenzó a salir con otro amigo de él después de unos años. "A mi vecino le estoy eternamente agradecido. Y es uno de los recuerdos más puros y divertidos que tengo de mi viejo".

Todo lo que tuvo que hacer el chico para que su novia no vea el pasacalles fue porque ella "era en extremo celosa, no importaba que yo realmente haga algo", finalizó su historia el joven.

Una seguidora le preguntó que le había respondido a Fernanda porque algo debía decirle. "Habremos hablado a las semanas y sé que ofrecí devolvérselo, una estupidez de mi parte, pero no me acuerdo mucho de la charla", confesó el tuitero.