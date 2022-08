Hoy en día, estamos acostumbrados a ver perros vestidos con la mejor ropa -y algunos de ellos, con zapatos-, y con looks que nunca hubiésemos creído ver en animales.

Los tiempos cambiaron y hoy las modas son distintas a las de antes. Ya es normal ver a un perro vestido, o con su propio Instagram. Sin embargo, no es tan habitual ver animales teñidos, o con polémicos looks.

El estilista californiano Gabriel Feitosa se encargó de traerle la última moda a los perros que atiende, y sus transformaciones se volvieron virales. En este caso, convirtió a un perro de raza Poodle en un Pokémon y más de uno se quedó anonadado.

Antes de que salgan a matarlo en las redes, el peluquero canino aclaró que la tintura que utiliza es vegana y no tóxica, por lo que no les genera ningún daño a los animales.

"Edea, mi cachorrita de 8 meses, acaba de recibir su primer corte de pelo. Y, por supuesto, no puede ser nada menos que algo épico", escribió Gabriel en su video viral, en donde se ve el antes y después del insólito cambio de look.

El estilista canino es furor en TikTok, puesto que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores. Allí, Gabriel se encarga de mostrar las transformaciones de los perros que atiende, las cuales no tardan en volverse virales.

Los comentarios entre los usuarios de TikTok

Como era de esperarse, el video del poodle que se convirtió en Pokémon no tardó en hacerse viral -alcanzando más de 1,4 millones de reproducciones-, y los comentarios tampoco tardaron en llegar.

Entre ellos, varios usuarios se mostraron completamente sorprendidos por el insólito resultado. "Literalmente voy a hacer esto tan pronto como aprenda a hacerlo", escribió una internauta, dispuesta a cambiarle el look a su mascota.

El estilista canino junto a la perra viral.

"Esto es increíble. Buen trabajo. Creo que esta es mi transformación favorita", comentó un fiel seguidor del estilista viral, mientras que otra internauta hizo lo mismo: "Me encantan estos videos. Hermosa diversión, eres increíble. Creo que a los perros también les encanta".

A pesar de que la gran mayoría aplaudió el trabajo de Gabriel, también hubo quienes no estuvieron tan de acuerdo con ello: "Es lindo y todo, pero no puedo evitar sentir que es un poco cruel. Sé que es seguro para mascotas y todo, pero no sé, tal vez no sea para mí", escribió un usuario, y varios coincidieron con su postura.