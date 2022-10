Las situaciones inesperadas no tardan en volverse virales en las redes sociales, recolectando una oleada de "Me gusta" o visualizaciones. En los últimos días, el caso de una pareja de Estados Unidos no fue una excepción a la regla, y logró causar una enorme repercusión en las redes.

En esta ocasión, Maggie y Matt McGaugh compartieron qué fue lo que descubrieron en una vivienda abandonada, luego de haberla alquilado.

La pareja vive de alquilar propiedades a través de la plataforma Airbnb, y, esta vez, estaban buscando ambos una vivienda en Caddo Lake, Texas, para poder ponerla en alquiler.

Los increíbles muebles que había en el interior de la casa.

Luego de una larga búsqueda, finalmente alquilaron una propiedad que nadie quería. Sin embargo, lejos de encontrarse con una casa en mal estado o desordenada, terminaron encontrándose con un lugar sumamente bien mantenido, el cual contaba con varios objetos interesantes dentro.

Sin dudas, la pareja se sorprendió por completo al ver lo que habían encontrado dentro de la vivienda, ya que esperaban hallar un espacio completamente diferente.

Se encontraron con lo impensado

La propiedad es una vieja casa que cuenta con tres habitaciones y dos baños. La pareja viral contó que pudieron adquirirla por la suma de 350.000 dólares.

El lugar superó ampliamente sus expectativas, ya que llevaba 20 años abandonada y había sido donada a una fundación sin fines de lucro.

Es por ello que, no solo sorprendió a los nuevos dueños de la casa, sino que también causó una gran sorpresa en las redes sociales. Según comentó Maggie, incluso había servicio de electricidad a pesar del tiempo de abandono.

“Siento como que volví en el tiempo y estaba caminando en un museo”, confesó, en un video que subió a TikTok, en donde aprovechó para mostrar la increíble casa.

En el video, también se pueden ver grandes objetos de valor, por lo que los propietarios estimaron que lo que encontraron en el interior de la vivienda, puede llegar a alcanzar hasta 25.000 dólares, entre muebles y algunos objetos coleccionables, como piezas de arte.

A través de su cuenta de TikTok, la nueva propietaria remarcó lo buena que fue la experiencia de quedarse con la casa, y se mostró feliz con su decisión, a pesar de que nunca creyeron que iba a terminar de esa manera.

De todas formas, la pareja decidió realizar reformas en la casa, para que esta esté en mejores condiciones, al momento de publicarla en Airbnb. Ambos propietarios esperan poder poner en alquiler la casa en poco tiempo.