Si salimos a cenar y la comida es rica, no es extraño recordar el lugar y volver para repetir el gusto; sin embargo, a este usuario de Twitter el restaurante lo recordó a él. El joven amante de las pizzas se volvió viral en la red social del pajarito cuando compartió la anécdota que le quedó de su última visita a una pizzería libre.

Juan Mercado, el protagonista de la historia, contó en su cuenta de Twitter que recibió una sorpresa durante su visita a Mina Clavero, una localidad cordobesa favorecida por los turistas y conocida por sus paisajes naturales, sus playas y su vida nocturna. En su paso por la localidad balnearia, el joven regresó a un local de plato libre que había visitado hace un par de años, donde recibió un comentario inesperado que le hizo la noche:

Volví al pizza libre de Mina Clavero y el dueño se acordó de mi cuando vine en 2019 y me comí 26 porciones yo vivo para estas cosas me siento un prócer — Juan Mercado (@Juanmercado81) January 27, 2022

"Volví al pizza libre de Mina Clavero y el dueño se acordó de mí cuando vine en 2019 y me comí 26 porciones", dijo el joven en la publicación que se hizo viral. "Yo vivo para estas cosas me siento un prócer", agregó, orgulloso del reconocimiento que le trajo su enorme apetito.

.

La simpática anécdota llamó la atención de los internautas argentinos, que dejaron más de 70 mil 'me gusta's, 1,5 mil retuits y cientos de comentarios pidiendo explicaciones para comprender cómo logró tal hazaña. "¿Y no te sacó a los tiros el tipo? ¿En cuántas horas comiste todo eso? No puede ser", comentó un usuario. "En 40 minutos ponele, tengo una historia de instagram de ese día", respondió Mercado, mostrando una imagen de los restos mortales que dejó su campaña como prueba:

En 40 minutos ponele, tengo una historia de instagram de ese día pic.twitter.com/oX49y3LH3D — Juan Mercado (@Juanmercado81) January 28, 2022

Tal vez lo más impresionante de todo, es que ni siquiera fue la primera vez que el joven dejaba una fuerte impresión en un restaurante de barrio: "una vez fuimos con el equipo de básquet a un pizza libre en San Juan, nos comimos fácil más de 15 porciones cada uno, vino el encargado y nos dijo NOS QUEDAMOS SIN PIZZAS", recordó en respuesta a otro comentario.

A pesar de esto, el tiempo nos alcanza a todos, y la segunda visita al local cordobés no le costó tanto al dueño como la primera: "La cara de decepción que hizo cuando le dije que comí 12 ahora no te la puedo explicar hno", agregó sobre su segunda visita. Sin embargo, el protagonista del momento viral aseguró estar dispuesto a repetir la hazaña: "Verano que viene vuelvo y acepto cualquier desafío", respondió a un usuario que aseguró haber llegado a las 24 porciones.