TikTok es una red social china que explotó durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus en Argentina y que al día de hoy sigue siendo una de las más populares entre los jóvenes.

El humor, el entretenimiento, las mascotas –perros y gatos, fundamentalmente-, los tutoriales, los videos de “poner a prueba”, los fancams, y muchas otras variantes, son los contenidos que más reproducciones suman en la red social.

Famosos como Lali, Tini, la China Suárez, o Mariano Martínez se hicieron de una enorme popularidad en esta plataforma gracias a sus videos, donde comparten desde escenas de su vida cotidiana hasta bailes, cantos, y cualquier otra forma de entretenimiento.

TikTok se lanzó oficialmente en el 2016 y hasta el 2020 tenía más de 2 mil millones de descargas diarias.

Desde su desembarco en miles de millones de dispositivos celulares de adolescentes y adultos, la aplicación tuvo grandes videos destacados que se hicieron virales. Y de esos videos virales, muchísimas versiones y reinterpretaciones que generaron igual o más repercusión.

Es el caso de los audios de TikTok, que ya sea porque son divertidos, o porque invitan a realizar un desafío, o el motivo que sea, varias veces suele ser repetido en innumerable cantidad de cuentas virtuales. Por poner un ejemplo, la reciente canción de Rosalía, “Chiken Teriyaki”, se usa bastante para jóvenes que desean mostrar su talento como bailarines frente a la cámara.

Quien use hoy en día la aplicación (o quien vea Reels de Instagram también) se encontrará con muchos videos en los que se implementa un audio de voz divertido de una chica que dice: “Todo muy lindo, que esto y que lo otro, pero vos me querés tener escondida, y yo, fiesta clandestina, no soy”, expresa.

El original fue realizado por la usuaria “@bricontee”, y que cosechó más de 59.700 “me gusta” y otras muchas reacciones. No obstante, su voz y su chiste fueron usados por cientos de otros tiktokers para reversionar su idea creativa y ganarse el afecto de sus seguidores.

