La noticia de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sacudió las redes sociales, ante esta situación cientos de usuarios empezaron a elaborar sus teorías sobre los motivos de la ruptura entre la empresaria mediática y el futbolista del Paris Saint Germaín (PSG). Algunos apuntan a María Eugenia "la China" Suárez como la tercera en discordia, quien se encuentra en España por compromisos laborales. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial de las razones del fin del matrimonio.

Como sucede cada vez que un hecho involucra a personas con gran relevancia pública, Twitter se convierte en el escenario donde los memes, virales y explicaciones se multiplican. La separación de Wanda no iba a quedar afuera de los análisis de los expertos tuiteros.

"¿Qué no entendés? Te lo resumo: Vicuña se separó de la China por Wos, Wanda se separa de Icardi por la China, Antonella odia a Wanda, Wos saca nuevo disco y la Chiva no quiere salir de ahí", publicó el tuitero @de_falopa1. Como sucede con este tipo de bromas no tardó en viralizarse, hasta el momento acumuló más de 21 mil me gustas y más de 2800 retuits.

La separación de Wanda Nara es tendencia en redes sociales.

Por supuesto, no faltaron quienes se sumaron con otras preguntas como "y dónde entra el nuevo álbum de Adele?", "¿Wos sabía que asuntos internos le tendía una trampa?" o "¿Pero lo de Wos está confirmado?".

Tampoco faltaron quienes explicaron el viral de Twitter por el remate de "la Chiva", ya que hubo algunos que no llegaron a comprenderlo.

"Para los que están comprendiendo mal el chiste: no se trata del parecido fonético entre 'china' y 'chiva', sino de la familia genealógica que vincula las especies 'chiva' y 'vicuña'. De nada. Twitter es servicio", explicó el usuario @egr_unlp

En las últimas horas fueron tendencia en las redes sociales la China Suárez, Benjamín Vicuña, Carolina "Pampita" Ardohain, Nicolás Cabre, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Nepal, Palta, entre otros.

¿Icardi con la China Suárez?

En las últimas horas se especuló con que la actriz, quien se encuentra en España por compromisos laborales, sería la tercera en discordia. Sin embargo, ella lejos de los rumores se muestra con sus amigos y familia mientras las hipótesis crecen. .

Vicky "Juariu" Braier, la stalker experta que rastrea datos en las redes sociales de los famosos mostró que Wanda le había dado un me gusta a la China Suárez en una de sus últimas publicaciones, pero ya no la sigue en cambio la actriz sí lo hace.

También indicó que ni el jugador ni la China se siguen mutuamente, pero él en ocasiones le dio likes a la actriz que se encuentra en España por compromisos laborales.

Mirá las respuestas más desopilantes al viral de Twitter

