Todos los días surgen historias tristes, alegres, insólitas, desopilantes y terroríficas en las distintas redes sociales que logran llamar la atención de los usuarios. En esta oportunidad una conversación entre un hombre y una mujer fue la que se hizo viral.

La red del pajarito es la más conocida por difundir las historias más entretenidas. Bebés, animales salvajes, personas mayores o parejas, son algunos de los protagonistas que siempre aparecen para captar la atención de los usuarios.

Marco Ortiz es el protagonista de esta historia que se volvió viral en las redes sociales. El hombre compartió las capturas de un desopilante chat en el que se muestra el rotundo rechazo a una mujer que quería pasar a ser una “amiga con derechos”, pero al parecer no estaban en la misma sintonía.

En su cuenta de Twitter, Ortíz hizo públicas dos capturas del chat que mantuvo con su amiga, que pretendía “reforzar la amistad”, pero él la rechazó con un argumento sincero.

El chat que se volvió viral en las redes sociales.

Una mujer, que figura en el chat como “Moni”, quiso escalar a otro nivel de la relación y se lo hizo saber: “Ey, vamos a reforzar la amistad”, le dijo a Marcos. “Amiga, en serio, no sé qué significa eso”, le respondió el hombre, que se mostró asombrado por la propuesta.

“Disculpame, pero esas terminologías que usan ustedes, los jóvenes, no voy a entender, si me explican”, añadió el tuitero. Ante esta respuesta, Moni explicó: “Y tipo vos sos mi amigo, siempre hablamos buena onda, pero yo quiero algo más que una amistad”, le remarcó en la conversación que se volvió viral.

Pero eso no fue todo, sino que decidió ir más allá y darle algunos ejemplos concretos: “O sea, no te pido plata, si vos sabés que tengo y no me hace falta”, le aclaro en esta parte del chat. “Onda, tipo sexo y muchos besos”, agregó la mujer, sin dejar lugar a dudas.

Ante ese mensaje, Marcos reaccionó con una carcajada en mayúsculas, tal como se puede leer en el chat: “Qué p* ustedes los jóvenes”, expresó junto a un emoji de risa con lágrimas en los ojos.

“Moni, yo ya estoy viejo para esas cosas, en mi época de pendejo, cuando tenía tu edad, hacía esas b*”, se justificó Marcos.

Por último, el tuitero agregó: “Ahora estoy para el olvido. Estoy en un momento de mi vida que ya sé lo que lo quiero. Ustedes son jóvenes todavía”.