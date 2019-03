En el mundo de las redes sociales, los influencers construyen un vínculo con sus seguidores en el que la confianza es primordial. De otro modo, no podrían ser considerados capaces de modificar la conducta de sus followers con sus consejos y ventas en mayor o en menor medida explícitas. Así las cosas, descubrir que un influencer miente es considerado traición.

En este caso, los seguidores de Rawvana, una joven mexicana que promueve en su canal de You Tube su estilo de vida saludable, fue descubierta comiendo pescado en un video que subió otra youtuber con quien compartía un viaje.¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, básicamente que la chica se promociona como crudovegana, es decir, su dieta está basada en alimentos crudos de origen vegetal. En sus videos, Yovana -tal es su verdadero nombre- comparte recetas veganas, tips de belleza y hasta de espiritualidad. Con 1,986,605 suscriptores, semejante descubrimiento generó polémica entre los adeptos a sus consejos.

En el plato de Yovana, pescado.

¿Mentira piadosa?

Ya en el ojo de la tormenta, Rowana decidió publicar un video de unos treinta minutos en el que pidió disculpas y explicó la razón del cambio de su dieta. Amenorrea -ausencia de menstruación-, infecciones vaginales, desórdenes hormonales, problemas de digestión, defícit de minerales y vitaminas, anemia, complicaciones con la tiroides y baja energía: todos esos fueron los síntomas que se fueron sumando desde 2015 en adelante.

Incluso cuando los médicos que la atendían le indicaban que era necesario que agregara a su dieta proteína animal, Rawvana se negaba. Sólo accedió a hacerlo, dos meses atrás cuando, a la seguidilla de problemas médicos que tenía se sumó el diagnóstico de una bacteria intestinal. Así fue cómo, mientras seguía promocionando su estilo de vida crudovegano, comenzó a consumir pescados y proteína de huevo para sentirse mejor.

Yovana subió un video en el que explica el por qué de su mentira y pide disculpas.

“Y escuchamos por todas partes y sabemos que la fibra es buenísima para el cuerpo, que la necesitamos para digerir nuestros alimentos, pero a mí me estaba causando daño. Con esta bacteria no puedo digerir la fibra. La doctora me dijo: ‘Yo sé que llevas una dieta basada en plantas, la dieta para curar Sibo es una dieta donde no puedes comer mucha fibra. Entonces, no puedes comer granos, nada de legumbres, muy poca fruta, ni siquiera aguacates, muy pocas nueces, semillas, y algunas verduras y proteína animal”.

En su respuesta, Yovana también explicó que no había dicho nada a sus seguidores porque necesitaba “espacio y tiempo de poder procesarlo, pensarlo, experimentarlo” ya que esto “no ha sido fácil” para ella.

“Quiero estar sana, quiero estar bien, quiero sentirme con energía y por eso me abrí a la posibilidad de cambiar mi dieta. Tengo que experimentar, por estar aferrada a una idea no puedo dejar de darme la opción de mejorar mi salud […] Mi deseo más grande es poder regresar a comer los alimentos que más me gustan, mi sandía, mis camotes, frijoles, todas esas cosas que me gustan. Y estar sana, sentirme bien y estar ovulando [quiero ser mamá], y simplemente ser un ejemplo de salud. En este momento, mi salud es mi prioridad”, concluyó.