Así está hoy "Peter La Anguila", el influencer del baile viral que muchos creían muerto

Hace algunos años, "Peter La Anguila" se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Internet gracias a su particular baile. Con el tiempo, se alejó de las redes sociales y su ausencia llevó a muchos usuarios a preguntarse qué fue de él y cómo es su vida en la actualidad.

Pedro Dayán Millán, su nombre real, apareció en escena en 2012 con "El Estilo de Peter La Anguila", un videoclip que rápidamente empezó a ganar popularidad en Internet.

El personaje llamó la atención por una combinación particular de características. Su baile, los movimientos exagerados y su contextura extremadamente delgada hicieron que el video fuera fácil de reconocer y compartir, incluso fuera de su país.

El videoclip todavía conserva un alcance enorme. En YouTube ya superó los 63 millones de reproducciones, una cifra que refleja la magnitud que tuvo aquel fenómeno en las redes sociales.

Del éxito viral a una vida alejada de las cámaras

Después del impacto de su primer videoclip, "Peter La Anguila" intentó seguir ligado a la música, pero ninguno de sus trabajos posteriores logró repetir el alcance de aquel fenómeno.

Con el paso de los años, la exposición también disminuyó y Millán quedó cada vez más alejado de los escenarios.

En 2021, el propio Millán contó que había atravesado una etapa complicada después de perder la fama y que tuvo que buscar otros trabajos. En ese momento vivía en Miami y se dedicaba a la elaboración de pan para restaurantes y aeropuertos.

Su vida también estuvo marcada por algunos problemas judiciales. En 2015 fue detenido en Florida por un caso de violencia doméstica y dos años después volvió a ser arrestado por posesión de cocaína, según medios que repasaron su historia.

¿Cuándo volvió a las redes?

Después de varios años con una exposición mucho menor, Millán encontró una nueva forma de acercarse al público a través de TikTok. En 2021 comenzó a compartir videos en los que retomaba el baile que lo había convertido en una celebridad de Internet.

El regreso generó una fuerte reacción entre quienes lo recordaban de la época de YouTube. Muchos reconocieron al instante sus movimientos y comentaron la sorpresa de volver a verlo después de tantos años.

Su actividad en redes continuó de manera intermitente. En diciembre de 2024 volvió a llamar la atención con un video en el que imitó la coreografía de "Soltera", de Shakira, y recuperó algunos de los movimientos que habían hecho famoso a su personaje.

Los rumores que aseguraban que había muerto

La prolongada ausencia de Peter La Anguila de la escena pública también dio lugar a rumores sobre su supuesta muerte. Una de las primeras versiones apareció en 2013, cuando circularon publicaciones que afirmaban que había fallecido por una sobredosis, aunque aquella información fue desmentida.

El rumor volvió a instalarse en redes años después. En 2024 circularon nuevamente publicaciones que aseguraban que Pedro Dayán Millán había muerto, pero no existía un comunicado oficial que confirmara esa versión y el propio artista continuaba apareciendo en sus plataformas.

Tras el fenómeno viral, Pedro Dayán Millán se alejó de las redes sociales y ahora volvió con un perfil renovado (TikTok/@peterlaanguilareal).

¿Cómo está hoy "Peter La Anguila"?

Actualmente, mantiene una presencia intermitente en las redes sociales y sigue vinculado a la creación de contenido. Sus apariciones ya no tienen la dimensión del fenómeno que protagonizó en 2012, aunque cada regreso suele despertar la nostalgia de quienes recuerdan aquella primera etapa de los virales.

Su imagen también cambió con los años. En sus publicaciones más recientes aparece con una estética diferente a la del joven que protagonizó el videoclip en la playa, aunque conserva algunos de los rasgos que hicieron reconocible al personaje.

Más de una década después de su gran éxito, Pedro Dayán Millán lleva una vida mucho más alejada de aquella exposición, pero cada aparición nueva demuestra que todavía ocupa un lugar en la memoria de quienes vivieron los primeros grandes fenómenos virales de YouTube.